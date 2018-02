Olimpiadi PyeongChang 2018, le pagelle di lunedì 19 febbraio: Cappellini-Lanotte sognano in grande, Italia del curling eliminata

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, LE PAGELLE DI LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

ANNA CAPPELLINI e LUCA LANOTTE: 7,5. Sono stati davvero eccezionali nella short dance. La nostra coppia ha realizzato il nuovo record italiano, ha concluso in quinta posizione ed è in piena lotta per il podio: la medaglia di bronzo virtuale è lontana soltanto un punto, stanotte si sogna qualcosa di grande e le nostre stelle non vogliono deluderci.

ITALIA CURLING: 5. La sconfitta contro la Corea del Sud, formazione tutt’altro che irresistibile, brucia davvero tanto: gli avversari di giornata erano alla nostra portata ma è mancato quel guizzo per vincere un incontro che ci avrebbe tenuto in vita nella corsa verso le semifinali. L’insufficienza è per la prestazione odierna, la qualificazione e le belle partite disputate in queste Olimpiadi sono da 10.

ITALIA SALTO CON GLI SCI: 5. Il nostro quartetto riesce a precedere soltanto i padroni di casa e chiude all’undicesimo posto nella gara a squadre: una prestazione complessivamente sottotono anche se era difficile fare qualcosa di meglio.

MIRKO GIACOMO NENZI: 5. Si poteva puntare a un ingresso nella top 20 ma purtroppo finisce trentesimo (su 36 partecipanti) a 1.10 dal vincitore sui 500m di speed skating. L’azzurro vince quantomeno il duello con Xie ma ci si aspettava qualcosina in più.

CHARLENE GUIGNARD e MARCO FABBRI: 6. Nella notte di Cappellini/Lanotte concludono in undicesima posizione: una prestazione comunque positiva, si potrà andare a caccia della top ten.

