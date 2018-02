Olimpiadi PyeongChang 2018: il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di freestyle

Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle.

Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un nuovo calendario che prevede qualificazioni e finali lo stesso giorno. Di conseguenza sono stati riorganizzati anche gli orari: le qualificazioni si svolgeranno dalle 9 alle 11 ora di PyeongChang, ovvero dall’1 alle 3 della notte italiana, mentre le finali sono previste per le 5.30 italiane (le 13.30 coreane).

Cambio di programma anche nel freestyle. Le qualificazioni dello Ski cross femminile erano previste per venerdì 23 febbraio (stesso giorno delle finali) e invece si svolgeranno domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 2 italiane (le 10 di PyeongChang). L’anticipo è dovuto sempre alle cattive condizioni meteo previste per il weekend, in particolare il forte vento. La data delle finali è rimasta invariata, ovvero venerdì 23, ma cambia l’orario, con l’inizio previsto per le 2 italiane.

I nuovi orari di snowboard e freestyle a PyeongChang 2018

SNOWBOARD – PGS

Sabato 24 febbraio

ore 1.00 italiane Qualificazioni

ore 5.30 italiane Finali

FREESTYLE – SKI CROSS FEMMINILE

Giovedì 22 febbraio

ore 2.00 italiane Qualificazioni

Venerdì 23 febbraio

ore 2.00 italiane Finali

