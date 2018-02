Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (sabato 17 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 (17 FEBBRAIO)

Saranno 22 gli italiani in gara nella giornata di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si gioca alcune carte molto pregiate con la speranza di poter festeggiare delle medaglie. Riflettori puntati sul SuperG dove Sofia Goggia e Federica Brignone vanno a caccia di gloria. Torna sul ghiaccio la portabandiera Arianna Fontana che, dopo l’oro sui 500m, cerca un nuovo trionfo sui 1500m insieme a Martina Valcepina. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno l’ultima chance con la mass start. Yuri Confortola può essere una mina vagante sui 1000m di short track, la squadra di curling si gioca una sfida fondamentale contro il Giappone.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma libero): Matteo Rizzo

03.00 SCI ALPINO – SuperG (femminile): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf

06.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (maschile): Italia vs Giappone (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz)

10.30 SCI DI FONDO – Staffetta (femminile): Italia (Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni)

11.00 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Batterie: Arianna Fontana, Martina Valcepina

11.44 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Quarti di finale: Yuri Confortola

12.13 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Semifinali: Eventuali Arianna Fontana, Martina Valcepina

12.15 BIATHLON – Mass start (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

12.43 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Semifinali: Eventuale Yuri Confortola

13.10 SHORT TRACK – 1500m, Finale (femminile): Eventuale Arianna Fontana, Martina Valcepina

13.25 SHORT TRACK – 1000m, Finale (maschile): Eventuale Yuri Confortola

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, Finale (maschile): Davide Bresadola, Sebastian Colloredo, Alex Insam

