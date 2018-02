Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Italia pronta per la sfilata! Le bellissime divise Armani per la Cerimonia d’Apertura

L’Italia si prepara alla Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: i riflettori si accenderanno sullo Stadio a partire dalle ore 12.00 italiane (le 20.00), l’attesa è spasmodica per il momento clou dell’evento sportivo più importante dell’anno. La nostra Nazionale sfilerà per 59esima (quindi ben oltre la metà) e sarà come sempre una delle più osservate, non soltanto per la caratura tecnica della nostra delegazione ma anche per l’eleganza che i nostri atleti sapranno mettere in mostra. Le divise firmate da Giorgio Armani sono infatti già state apprezzate da più parti e domani verranno indossate in tutto il loro splendore.

Per l’occasione è stato realizzato un completo blu con tanto di giacca lunga imbottita dotata di cappuccio e pantaloni abbinati, spiccano i dettagli tricolori e all’interno della giacca è stampata la prima strofa dell’Inno di Mameli proprio sul lato del cuore. Queste le parole dello stilista, una garanzia di stile made in Italy apprezzato in ogni angolo del Pianeta: “Seguo le Olimpiadi e i nostri atleti sempre con grande interesse. Lo sport è una lingua universale, che trasmette grandi valori e che sa unire. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione. Disegnare le divise per la squadra azzurra è un esercizio stilistico stimolante e il risultato sono capi in cui si combinano comfort, praticità d’uso, performance tecnica ed eleganza”.













(foto Valerio Origo)