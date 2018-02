Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv: mancato accordo tra Eurosport e Sky. Giochi non visibili via satellite!

Arriva un inatteso colpo di scena per i telespettatori degli sport invernali: le Olimpiadi di PyeongChang 2018 non saranno visibili via satellite sulla piattaforma Sky. Per intenderci, Eurosport non trasmetterà i Giochi sui canali 210 e 211 del pacchetto ‘sport’ di Sky.

Cosa è accaduto? Pare (condizionale d’obbligo) che non sia stato raggiunto un accordo economico tra Discovery e Sky per la messa in onda delle Olimpiadi, che a questo punto saranno visibili su Eurosport in soli due modi: o attraverso l’abbonamento al Player (clicca qui per maggiori informazioni) o sul digitale terrestre attraverso Mediaset Premium. In sostanza, Eurosport manderà in onda una programmazione alternativa sui canali visibili agli abbonati del pacchetto Sky.

Ricordiamo che Eurosport trasmetterà in diretta tutti gli eventi delle Olimpiadi, per una copertura globale di ben 900 ore. L’utente, attraverso il Player, potrà scegliere quale evento guardare. Ricordiamo, tuttavia, che 100 ore di diretta saranno garantite anche dalla RAI: la tv di Stato punterà naturalmente sugli eventi dove l’Italia potrà giocare un ruolo importante.

Di sicuro, da oggi, il semplice abbonamento a Sky non basterà più per poter guardare integralmente i Giochi Invernali di PyeongChang 2018. Una notizia che rischia di creare notevoli malcontenti.









Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter