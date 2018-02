Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv: anche la RAI oscurata via satellite! Gare solo sul digitale terrestre

Vita dura per gli appassionati che vogliono gustarsi in televisione le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ieri tanti abbonati Sky si sono svegliati con l’amara sorpresa che il network di Murdoch non ha raggiunto l’accordo con Discovery Channel e che dunque le gare in Corea del Sud non saranno visibili sui due canali di Eurosport (posizionati al 210 e al 211).

Oggi un’altra triste notizia: anche la RAI è stata oscurata sul satellite e quindi le Olimpiadi sono visibili in chiaro solo per i possessori del digitale terrestre (quantomeno per quanto riguarda RaiSport, la cosa non dovrebbe accadere per le gare che verranno mandate in onda su Rai Due). Sintonizzandosi sul 227 non si vedrà infatti nulla, il segnale risulterà bloccato. Bisognerà ricorrere al caro e vecchio digitale terrestre per poter godere delle trasmissioni di RaiSport.

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono invece regolarmente trasmesse sui canali di Eurosport all’interno del pacchetto di Mediaset Premium. Per quanto riguardo lo streaming, invece, potrete fare affidamento su Eurosport Player e su Premium Player. Ma non dimenticatevi delle DIRETTE LIVE scritte di OASport per non perdervi davvero nulla di quello che accade a PyeongChang.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018