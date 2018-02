Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, cerimonia d’apertura (venerdì 9 febbraio): programma, orari e tv

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si svolgerà venerdì 9 febbraio: quel giorno si alzerà ufficialmente il sipario sulla rassegna a cinque cerchi che si protrarrà fino a domenica 25 febbraio. Le gare inizieranno già il giorno prima ma soltanto alle ore 12.00 italiane di venerdì verranno dichiarati ufficialmente aperti i Giochi. La consueta sfilata all’interno dello Stadio, le delegazioni dei Paesi partecipanti alle spalle dei rispettivi portabandiera, poi l’accensione della fiamma olimpica, i vari giuramenti e la proclamazione solenne che sancirà l’apertura di questa spettacolare edizione tra neve e ghiaccio in Corea del Sud.

Le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ci regaleranno grandi emozioni e spettacolo, ci faranno divertire per più di due settimane, ci offriranno gare appassionanti e imperdibili: verranno messi in palio 102 titoli in ben 15 sport. Una scorpacciata di sport unica nel suo genere, i migliori Campioni del Pianeta si fronteggeranno per le medaglie più ambite e lo show sarà garantito. L’Italia sarà presente con una delegazione di 121 atleti guidati dalla portabandiera Arianna Fontana: la nostra Nazionale ha molte ambizioni e vuole a tornare a vincere l’oro.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Due; in diretta streaming su Sky Go, Premium Player, Eurosport Player e sul sito della Rai; in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDI’ 9 FEBBRAIO:

12.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018