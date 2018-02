Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 24 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sabato 24 febbraio letteralmente bestiale con l’assegnazione di ben 7 titoli: si spazia dall’oro del curling maschile all’attesissima mass start femminile di speed skating con la nostra Francesca Lollobrigida, passando per lo snowboard con il PGS in cui nutriamo importanti ambizioni e per il team event di sci alpino.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di sabato 24 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 24 FEBBRAIO:

01.30 BOB – Bob a 4, prima e seconda manche

02.00 SNOWBOARD – Big Air, Finale (maschile)

03.00 SCI ALPINO – Team Event

04.00 SNOWBOARD – Parallelo Gigante, Finali (maschile e femminile)

06.00 SCI DI FONDO – 50km (maschile)

07.35 CURLING – Finale per l’oro (maschile)

12.00 SPEED SKATING – Mass start (femminile)

12.00 SPEED SKATING – Mass start (maschile)

12.05 CURLING – Finale per il bronzo (femminile)

13.10 HOCKEY – Finale per il bronzo (maschile)