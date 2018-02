Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 25 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Domenica 25 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nessuna chance di medaglie per l’Italia. Spettacolo con la Finale maschile di hockey e con l’atto conclusivo del curling femminile, nel mezzo il bob a 4 e poi la chiusura con la 30km femminile di sci di fono.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di domenica 25 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Finale per l’oro (femminile)

01.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Galà di esibizione

01.30 BOB – Bob a 4, terza e quarta manche

05.10 HOCKEY – Finale per l’oro (maschile)

07.15 SCI DI FONDO – 30km (femminile)

12.00 CERIMONIA DI CHIUSURA