Nicola Tumolero, CAPOLAVORO DI BRONZO! 3° nei 10000 metri di speed skating, l’azzurro stupisce tutti a PyeongChang 2018

Nicola Tumolero firma il suo capolavoro sul Gangneung Oval alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha conquistato un bronzo incredibile, insperato alla vigilia, chiudendo i 10000m di speed skating con il crono di 12’54″32, sbriciolando letteralmente il proprio personale di 13’02″11 (siglato quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger) e regalandosi un sogno a cinque cerchi che fa la storia. Mai nessun rappresentante del Bel Paese, neanche Enrico Fabris, era arrivato ad ottenere una medaglia ai Giochi su questa distanza. Il 24enne di Roana ha centrato l’obiettivo sfruttando come meglio non avrebbe potuto il riferimento del canadese Ted-Jan Bloemen nella sua batteria, oro con il nuovo primato olimpico di 12’39″77.

Una gara, dunque, estremamente intelligente quella di Tumolero che ha approfittato anche dell’incredibile controprestazione della leggenda di questa disciplina, ovvero l’orange Sven Kramer, medaglia d’oro dei 5000 metri in Corea del Sud. Il tulipano è stato incapace di cambiare marcia dai 5600 metri in avanti girando ogni 400 metri su crono vicini ai 32″. Un incedere non abituale per lui che lo ha portato a chiudere incredibilmente in sesta posizione (13’01″02).

A salvare l’onore dei Paesi Bassi ci ha pensato il campione olimpico dell’edizione 2014 Jorrit Bergsma, classificatosi in seconda piazza con il grandioso tempo di 12’41″98. Niente da fare invece per il primatista italiano Davide Ghiotto, in batteria con Bergsma, crollato letteralmente nel finale venendo anche doppiato dall’avversario. Il 24enne di Altavilla Vicentina si è posizionato infatti in dodicesima (ultima) posizione (13’27″09) ben distante dal suo record nazionale.













Foto: pagina facebook Nicola Tumolero