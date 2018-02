NBA 2018, Marco Belinelli vicino a lasciare gli Atlanta Hawks. L’azzurro sarà inserito in una trade

L’avventura di Marco Belinelli agli Atlanta Hawks è vicina al capolinea. L’azzurro è stato fermato dalla dirigenza prima della partita di questa notte (vinta contro i Memphis Grizzlies 108-82). Beli non è sceso in campo per evitare un infortunio ed è stato informato dell’intenzione della società di inserirlo in una trade. Sono quindi ore frenetiche per il nativo di San Giovanni in Persiceto, che entro le 21 italiane di domani sera, orario della deadline per finalizzare gli scambi, conoscerà il proprio futuro.

Belinelli lascia Atlanta, squadra alla quale era approdato quest’estate scambiato da Charlotte: ha il contratto in scadenza a giugno e di conseguenza è una pedina utile da scambiare. Gli Hawks sono infatti alla ricerca di un giocatore più giovane e soprattutto di qualche scelta al Draft. Le pretendenti al giocatore azzurro non mancano ed anzi, sono tante. Le “favorite” nella corsa a Marco non sono certo team di secondo piano: Golden State e Boston. I Warriors, squadra in cui è iniziata l’avventura in NBA di Belinelli, lo prenderebbero per rinforzare la panchina con un tiratore del suo calibro, stesso discorso dei Celtics, che però sembrano avere altri obiettivi primari (Lou Williams in uscita dai Clippers).

E ancora Miami, Philadelphia, Milwaukee, Minnesota e, perché no, San Antonio, dove Marco ha lasciato un bel ricordo. Tutte squadre da playoff, l’ideale per un giocatore come l’azzurro, che in estate cercherà di strappare un contratto ancor più ricco economicamente. Staremo a vedere fino a domani sera. Belinelli fa gola a molte: è un veterano, ha ottime capacità nel tiro dall’arco e nella costruzione del gioco. Inoltre, ha già un titolo NBA, vinto con gli Spurs nel 2014, dimostrando di saper dire la sua anche nei playoff.

Con la maglia degli Hawks Belinelli ha giocato fin qui 52 partite, con 11,4 punti di media, il 41,1% dal campo e il 37,2% da tre in 23,3 minuti a gara.













Foto: profilo Twitter Marco Belinelli