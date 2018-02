NBA 2018: vittorie per tutte le big impegnate, brilla Anthony Davis

Serata da dieci partite per l’NBA 2018. Impegnate, tra le altre squadre, anche diverse ancora in lotta per ottenere ottimi risultati, compresi quei Golden State Warriors favoriti per il titolo. Steph Curry e compagni non hanno fallito e hanno vinto 125-111 contro i New York Knicks, complici anche i 26 punti di Klay Thompson, miglior realizzatore di serata, mentre Durant e lo stesso Curry si sono fermati rispettivamente a 22 e 21 punti segnati. Ad Ovest, in ogni caso, gli Houston Rockets si sono confermati in testa alla classifica con la 13esima vittoria consecutiva, che potrebbe dare alla squadra una spinta importante e la consapevolezza di potersela giocare con i campioni NBA in carica nella post season, che al momento appare più aperta che mai. Oggi, pur senza esagerare, Houston si è imposta in rimonta 96-85 sugli Utah Jazz, aiutata dalla doppia doppia di James Harden, con 26 punti e 11 rimbalzi.

Guardando le prime due posizioni in classifica, ma ad Est, sia i Toronto Raptors che i Boston Celtics hanno vinto, mantenendo immutato il margine della squadra canadese, comunque molto risicato in questa fase della stagione. I Raptors si sono imposti senza particolari problemi sui Detroit Pistons, fissando il risultato finale sul 123-94, senza portare alcun giocatore oltre i 20 punti. Situazione simile anche per Boston, che però si è dovuta difendere dal tentativo di rimonta dei Memphis Grizzlies nella seconda parte di gara: 109-98 il risultato finale, con 25 punti di Irving. La differenza tra le due squadre resta di mezza vittoria in favore di Toronto.

Nelle altre partite di serata, prestazione storica di Anthony Davis: con 53 punti, 18 rimbalzi e 5 stoppate ha condotto alla vittoria i New Orleans Pelicans contro i Phoenix Suns, cui non è bastato un ottimo Devin Booker da 40 punti per evitare il 125-116 in favore dei Pelicans. Davis, con questa prestazione, conferma l’ottimo momento di forma e l’incredibile potenziale, anche in una lega così competitiva. In tema di ottime prestazioni, Russell Westbrook ha mancato la tripla doppia solo per colpa dei punti segnati, chiudendo con 8 punti, 12 rimbalzi e 11 assist il match vinto dagli Oklahoma City Thunder 112-105 sugli Orlando Magic. Vittoria importante anche per i Minnesota Timberwolves, che con il 118-100 di questa notte contro i Sacramento Kings si sono confermati al terzo posto in classifica ad Ovest dietro le imprendibili Houston e Golden State.

Nelle retrovie della classifica, netta vittoria dei Los Angeles Lakers 123-104 sugli Atlanta Hawks, con ben nove giocatori in doppia cifra per i gialloviola. I Brooklyn Nets, invece, si sono imposti per 104-87 sui Chicago Bulls, che sono crollati in maniera netta nel finale di gara, concedendo troppo nel secondo tempo. Per chiudere, i Dallas Mavericks hanno vinto 109-103 contro gli Indiana Pacers.













Foto: Facebook Anthony Davis