NBA 2018: Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere

Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC doppia doppia di Russell Westbrook con 15 punti e 12 rimbalzi, mentre prestazione negativa di Paul George, che segna solo cinque punti e tira 1/14 dal campo.

Un Kyrie Irving da 31 punti, 9 assist e 8 rimbalzi è decisivo nel successo di Boston contro New York per 121-112. Con questo successo i Celtics sono sempre più vicini ai Toronto Raptors nella corsa alla vetta della Eastern Conference. Ai Knicks non bastano i 26 punti e 8 rimbalzi di Trey Burke.

Settima vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers, probabilmente la seconda squadra più in forma della NBA dopo gli Houston Rockets, che hanno una serie aperta di undici successi. Questa volta sono gli Orlando Magic ad arrendersi 116-105 con il solito Joel Embiid mattatore con 28 punti e 14 rimbalzi a referto. Ottima prova uscendo dalla panchina per Marco Belinelli, che firma 15 punti in 27 minuti di gioco.

Nonostante l’assenza del grande ex Jimmy Butler, i Minnesota Timberwolves superano 122-104 i Chicago Bulls. Protagonista Karl-Anthony Towns con una doppia doppia da 22 punti e 13 punti, ai quali si aggiungono anche i 25 punti di Jeff Teague. Con questo successo i T’Wolves si issano in solitaria al terzo posto nella Western Conference, staccando i San Antonio Spurs.

Fa tutto Damian Lillard nella vittoria di Portland su Phoenix per 106-104. I Trail Blazers ringraziano i 40 punti della loro stella e soprattutto il canestro decisivo a meno di un secondo dalla fine della partita. Un successo che permette a Portland di salire al quinto posto ad Ovest in una lotta playoff serratissima e alla quale sono iscritti anche gli Utah Jazz, che vincono 97-90 contro Dallas con 25 punti di Donovan Mitchell.

Vittoria anche per i Los Angeles Lakers, che si impongono 113-108 contro i Sacramento Kings, grazie soprattutto ai 34 punti di Kentavious Caldwell-Pope. Tutto facile per i Miami Heat, che superano 115-89 i Memphis Grizzlies con un Tyler Johnson da 23 punti.

Questo il riepilogo dei risultati

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 116-105

Miami Heat – Memphis Grizzlies 115-89

New York Knicks – Boston Celtics 112-121

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 112-80

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 122-104

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 104-106

Utah Jazz – Dallas Mavericks 97-90

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 108-113













