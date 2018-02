NBA 2018: Boston e Toronto vincono e si mantengono al vertice

Nonostante sia la notte del Super Bowl, la stagione regolare NBA 2017-2018 non si ferma e anche nella giornata di oggi si sono disputate 6 partite, pur in orario non convenzionale e senza grandi gare in programma. La sfida più importante vedeva impegnati i Boston Celtics contro i Portland Trail Blazers e il match non ha certo fatto mancare emozioni, con un finale punto a punto che ha premiato la squadra del Massachusetts, che resta leader ad Est. Dopo aver sofferto nel primo tempo, i Celtics hanno rimontato nel secondo, per arrivare ad impattare Portland nel finale: ad un secondo dalla fine il canestro decisivo di Al Horford che ha fissato il punteggio sul 97-96.

Rimanendo sempre concentrati sulle prime posizioni in classifica della Eastern Conference, vittoria agevole per i Toronto Raptors, che hanno il secondo record alle spalle di Boston, sui Memphis Grizzlies, avversario abbordabile per una squadra di questo livello. Dopo due quarti di assoluto dominio hanno perso terreno nel terzo, per poi tornare a spingere sull’acceleratore nel quarto per chiudere definitivamente la partita, arrivando al risultato finale di 101-86 pur senza portare alcun giocatore oltre i 15 punti. Per quanto riguarda la corsa alla terza posizione di Cleveland, sempre ad Est, successo importate per i Milwaukee Bucks, che sono nel gruppone alle spalle della squadra di LeBron James. Pur senza la solita partita impressionante di Antetokounmpo, i Bucks hanno trovato 28 punti da Eric Bledsoe per andare ad imporsi con il punteggio di 109-94 sui Brooklyn Nets, in una partita che ha avuto poca storia.

Può sorridere Marco Belinelli, con gli Atlanta Hawks che hanno vinto una partita molto combattuta contro i New York Knicks 99-96, prendendo la leadership del match nell’ultimo e decisivo quarto di gioco. Per l’azzurro, 20 minuti in campo in cui ha messo a referto 8 punti, con 2/4 da tre punti.

Interessante, invece, il risultato del match tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. I gialloviola, infatti, hanno condotto una partita punto a punto, prendendo anche un leggero margine nell’ultimo quarto. Nel finale, OKC è tornata a contatto, ma senza mai riuscire a chiudere definitivamente il gap. Dunque, successo per i Lakers 108-104 con 20 punti di Brook Lopez, mentre Oklahoma si è dovuta arrendere nonostante i 36 di Westbrook con 9 assist all’attivo. Nell’ultimo incontro di giornata, i Charlotte Hornets si sono imposti 115-110 sui Phoenix Suns. Entrambe, al momento, sono piuttosto lontane dalla zona playoff.

I risultati di domenica 4 febbraio

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 96-97

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 109-94

Atlanta Hawks – New York Knicks 99-96

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors 86-101

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 108-104

Charlotte Hornets – Phoeniz Suns 115-110













