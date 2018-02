Marit Bjorgen nella leggenda: la più vincente della storia alle Olimpiadi! Otto ori stellari della norvegese

Marit Bjoergen è diventata l’atleta più vincente della storia alle Olimpiadi Invernali. L’infinita norvegese, grazie al trionfo odierno nella 30km mass start di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è salita sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per l’ottav volta in carriera. La 37enne è riuscita ad agganciare due mostri sacri norvegesi come il biathleta Ole Einar Bjorndalen (8) e il fondista Bjorn Daehlie (8). Marit Bjorgen è anche l’atleta più medagliata della storia (15).

La norvegese ha vinto ben tre titoli in Corea del Sud visto che si è imposta anche in staffetta e nella 30km, mettendosi al collo anche l’argento nell’inseguimento e il bronzo nella 10km e nella team sprint. A Vancouver 2010 e a Sochi 2015, il monumento di Trondheim è tornata a casa sempre con tre ori ed è salita sul podio per ben cinque edizioni consecutive delle Olimpiadi (argento in staffetta a Salt Lake City 2002 e argento nella 10km a Torino 2006).

ORI:

Vancouver 2010: Inseguimento, Sprint, Team Sprint

Sochi 2014: Inseguimento, 30km, Team Sprint

PyeongChang 2018: 30km, Staffetta

ARGENTI:

Salt Lake City 2002: Staffetta

Torino 2006: 10km

Vancouver 2010: 30km

PyeongChang 2018: Inseguimento

BRONZI:

Vancouver 2010: 10km

PyeongChang 2018: 10km, Team Sprint

