LIVE Volley femminile, Finale Coppa Italia 2018: Conegliano-Novara in DIRETTA 1-3. Trionfo delle Campionesse d’Italia!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Finale della Coppa Italia 2018 di volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegna il secondo trofeo stagionale: le Pantere, detentrici del trofeo, sfidano le Campionesse d’Italia in un match dall’altissimo contenuto tecnico e che si preannuncia altamente equilibrato e spettacolare.

Le venete cercano il bis e partono leggermente favorite, le piemontesi vogliono tornare al successo dopo aver vinto questo trofeo nel 2015. Si affrontano le prime due della Serie A1, al quarto incontro stagionale: 2-1 nei precedenti in favore della formazione di coach Santarelli ma le ragazze di Barbolini si sono imposte nella Finale della Supercoppa Italiana. Da una parte Hill, Bricio, Fabris e De Gennaro; dall’altra Egonu, Plak, Piccinini, Chirichella. Ci sarà davvero da divertirsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Finale della Coppa Italia 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto per punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













NOVARA HA VINTO LA COPPA ITALIA! Sconfitta Conegliano 3-1. Seconda volta per le Campionesse d’Italia.

23-25 Plaaaaaaaak! La chiude leiiiiiiiiiiii!

23-24 Enright regala il match-point a Novara! Attacca forte sulle mani del muro.

23-23 Bricio trova un lungolinea pazzesco sfruttando il cattivo posizionamento del muro.

22-23 MUROOOOOO! Enright su Fabris! Santarelli chiama time-out.

22-22 Tiene il cambiopalla.

21-21 Fabris sbaglia il servizio.

21-20 Grande ricezione, Fabris può andare facile in attacco e la mette in mezzo al muro.

20-20 Egonu piazza delicatamente il lungolinea. Sta giocando a tuttocampo. Finale tiratissimo di quarto set.

19-19 Sta giocando da sola! Egonu celestiale dalla seconda linea, impossibile riceverla.

19-18 MUROOO! Danesi stampa Egonu.

18-18 Solita legnata di Egonu.

18-17 Pipe perfetta di Hill.

17-17 De Kruijf serve in rete.

17-16 Conegliano torna in vantaggio! Altro errore di costruzione di Novara.

16-16 Assurdo bagher rovesciato di Sansonna che finisce largo. Novara deve rifare tutto.

14-15 Enright in lungolinea ferma l’incedere di Conegliano.

14-15 Fallo in palleggio di Egonu, Conegliano è rientrata.

13-15 Bricio finalmente la mette giù, Barbolini chiama time-out.

12-15 Fast di De Kruijf, Conegliano non vuole comunque mollare.

11-15 Un missile di Enright in mezzo al campo. Novara è sola in campo, le Campionesse d’Italia si stanno involando verso il trofeo.

10-14 MUROOOO! Egonu e Chirichella stampano Hill. Novara è in allungo.

10-13 Attacco perfetto di Egonu sulle mani alte del muro.

10-12 Plak schiaccia in mezzo al campo, Danesi risponde con un bel primo tempo.

9-11 Ennesimo errore di Bricio.

9-10 Hill si sblocca, Conegliano torna sotto.

8-10 Egonu attacca in rete.

7-10 Attacco perfetto di Plak su grande alzata di Skorupa, bel recupero di Egonu. Santarelli chiama time-out ma Novara sta dominando.

7-9 Invasione di Bricio a rete.

5-8 Plaaaaaaak! Che legnata su De Gennaro! Una bordata dopo una lunga azione, Egonu e l’olandese avevano provato a chiudere ma Conegliano aveva sempre ben difeso. Allungo di Novara.

5-6 Enright salta altissima e mette giù un grande diagonale.

5-5 Chirichella sbaglia il servizio.

4-4 Grandissimo lungolinea di Fabris, Sansonna non può nulla.

3-2 Pipe stellare di Bricio, Conegliano vuole mantenere le distanze.

2-1 Conegliano prende subito il comando delle operazioni ma Egonu è letteralmente indemoniata.

1-1 Fabris risponde prontamente, da opposto a opposto.

0-1 Si riparte con una super Egonu che buca il muro.

INIZIA IL QUARTO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 1-2.

21-25 Enright scatenata! Novara ha vinto il terzo set.

20-24 Fantastico attacco di Enright sulle mani del muro avversario.

20-23 Tiene il cambiopalla, Novara vicina alla vittoria del terzo set.

19-22 Conegliano è davvero troppo imprecisa in questo frangente, Bechis sbaglia tanto ed Egonu non perdona. Santarelli chiama time-out.

18-21 Skorupa taglia fuori il muro, Egonu tira giù un missile imprendibile.

18-20 Fabris prova a tenere a galla Conegliano.

17-20 Novara prende il largo. Hill sbaglia il contrattacco.

17-19 Nicoletti trova un lungolinea celestiale, Plak replica con un sontuoso mani fuori. Break delle piemontesi.

15-16 Hill ricambia il favore dai 9 metri.

15-15 Brutto servizio di Chirichella. Lotta punto a punto, nessuna riesce a prendere il largo.

13-14 MUROOOO! Egonuuuuuuu su Hill.

13-13 Si riparte dalla parità. Questo set sarà determinante per le sorti della partita.

12-11 ACEEEEEEEE! Bricio!

11-11 Conegliano difende davvero di tutto su Plak ed Egonu, ricostruisce lo scambio e Fabris buca il muro.

9-9 Eccezionale pipe di Hill che taglia in due la difesa avversaria.

8-9 Lungo il servizio di Folie.

8-8 Bell’attacco di Fabris dalla seconda linea, trova il mani fuori del muro.

7-8 MUROOOO! Danesi stampa Piccinini.

6-8 Non si fa attendere la replica di Fabris.

5-8 Egonu sta letteralmente volando, firma due punti consecutivi e Novara allunga.

3-5 ACEEEEEEEE! Plak!

3-4 Egonu salta altissimo in posto 4 e buca il muro.

3-3 Bel primo tempo di Danesi.

2-3 Diagonale largo di Bricio.

2-2 Avvio equilibrato.

INIZIA IL TERZO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 1-1.

25-14 Chiude Hill con una grande pipe. Conegliano ha vinto il secondo set.

23-13 Errore in attacco di Egonu, Conegliano vede il secondo set.

22-13 Nicoletti attacca lungo, De Kruijf piazza un super fast di tutta risposta.

20-12 Fabris sbaglia il servizio.

20-11 Hill tira una bordata, Piccinini difende ma non basta.

19-11 Ricezione lunga di Sansonna, Hill chiude di prima intenzione a rete.

18-11 Questa volta Plak serve in rete.

17-11 ACEEEEEEEE! Plak! Novara sta cercando una difficilissima rimonta.

17-10 Egonu tira fortissimo sulle mani alte del muro e trova il punto.

17-9 Primo tempo di Chirichella. Conegliano conserva gli otto punti di vantaggio.

16-8 Hill scatenata, Egonu mette giù la parallela.

15-7 Plak viene difesa per due volte, Bricio contrattacca perfettamente e fa volare Conegliano.

13-6 Azione spaventosa di Conegliano, velocità dirompente e chiusura di Fabris. Barbolini chiama time-out, Novara è in grande difficoltà.

12-6 Hill trova un perfetto mani fuori, Conegliano doppia Novara.

11-6 Scambio lungo, Fabris sbaglia totalmente il diagonale. Contrattacco sciupato dopo un regalo di Egonu.

11-5 Diagonale celestiale di Bricio.

10-5 Fuori di poco il servizio di Egonu.

9-5 Bricio sbaglia un facile bagher d’appoggio.

8-4 Servizio lungo di Plak che poi si riscatta subito con un bel pallonetto.

7-3 Chirichella dà una scossa con una bella fast.

7-2 Incrociata perfetta di Fabris. Rientra finalmente anche Folie.

6-2 Lungo il servizio di Bricio.

5-1 MUROOOO! Bonifacio è entrata subito alla grande! Stampata Fabris.

5-0 Incomprensione tra Gibbemeyer e Piccinini. Entra Bonifacio al centro, Novara è incomprensibilmente in confusione.

4-0 Novara non sembra essere tornata in questo avvio di secondo set. Barbolini chiama subito time-out.

3-0 Partenza a spron battuto di Conegliano con una scatenata Fabris in contrattacco.

INIZIA IL SECONDO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 0-1.

17-25 Largo il servizio di Bricio, Novara ha vinto il primo set!

17-24 Fabris annulla il primo set-point con un bel lungolinea.

16-24 MUROOOOO! Gibbemeyer letteralmente indemoniata.

16-23 Fabris sparacchia out. Sul servizio di Piccinini, Conegliano è sparita dal campo.

16-21 MUROOOOO! Gibbemeyer ancora su Fabris. Conegliano cambia la diagonale ma il set sembra andato.

16-20 Lungolinea errato di Bricio, Novara sta prendendo il largo. Santarelli si gioca il secondo discrezionale.

16-19 MUROOOOOOOO! Gibbemeyer su Bricio, Novara ritrova subito i tre punti di vantaggio.

16-18 Meravigliosa pipe di Egonu, trova l’angolino e nessuna ci può arrivare.

16-17 MUROOOOOOO! Anna Danesi perfetta su Piccinini. Questa volta è Barbolini a chiamare time-out.

15-17 Bricio trova il tocco del muro e tiene Conegliano a galla.

14-17 ACEEEEEEEEE! Egonuuuuuuuuuu! Novara prova ad allungare.

14-16 Ancora Egonu, ancora sulle mani alte del muro. Novara conferma i due punti di vantaggio.

14-15 Wolosz imprecisa in palleggio, De Kruijf si inventa però una grande giocata.

13-15 Egonuuuuuuuuuuuu! Attacca sulle mani alte del muro, contrattacco perfetto. Santarelli chiama time-out.

13-14 Scambio di errori al servizio.

12-13 Primo vantaggio di Novara, ottima ricezione e Plak va a chiudere. Santarelli chiama il primo cambio: entrano De Kruijf e Nicoletti.

12-11 Delizioso pallonetto di Fabris, Novara non lo legge bene.

11-11 Chirichella chiude subito su ricezione lunga di Melandri.

11-9 Lungo il servizio di Conegliano, Hill però ristabilisce subito le distanze su grande alzata smarcante di Wolosz.

10-8 Bricio risponde con un super diagonale alla pipe perfetta di Egonu. Le Pantere mantengono i due punti di vantaggio.

8-7 Scambio lungo, Fabris appoggia il pallonetto approfittando di un vuoto nel campo avversario.

7-7 ACEEEEEEEEEE! Egonu! Che lungolinea perfetto.

6-5 Detto, fatto. MUROOOOOOO! Egonu stampa Bricio.

6-4 Attacco profondissimo di Hill, Egonu davvero imprecisa a muro e Chirichella le dà un supporto tardivo.

5-4 Perfetto primo tempo di Chirichella senza muro.

5-3 Hill si scaraventa a rete dopo una ricezione imprecisa delle avversarie sul primo tempo di Melandri.

4-3 Sbavatura di Melandri a rete, Chirichella si eleva e chiude di prima intenzione.

4-2 MUROOOOO! Fabris stampata da Chirichella e Pla!

4-1 Momento difficile di Egonu, largo il suo diagonale, supera bene il muro ma non basta.

2-1 Bricio serve in rete.

2-0 ACEEEEEEE! Bricio su Piccinini.

1-0 Bricio chiude una scambio lungo caratterizzati dal muro di Gibbemeyer sul primo tempo di Danesi e dalla grande difesa sulla botta di Egonu.

20.39 INIZIA LA PARTITA. Piccinini al servizio.

NOVARA: Skorupa-Egonu, Plak-Piccinini, Chirichella-Gibbemeyer, Sansonna.

CONEGLIANO: Wolosz-Fabris, Bricio-Hill, Melandri-Danesi, De Gennaro.

20.37 Ora siamo davvero pronti per iniziare, a breve la presentazione dei sestetti.

20.32 A intonare l’Inno di Mameli sarà il Coro dell’Antoniano.

20.28 Spettacolo d’apertura a precedere la Finale.

20.25 Le squadre stanno terminando il riscaldamento.

20.21 Quarta partita stagionale tra le due squadre. Novara ha vinto la Supercoppa Italiana, Conegliano si è imposta in campionato e in Champions League.

20.19 Novara difende il trofeo ed è alla seconda finale della sua storia come Novara che ha vinto nel 2015.

20.17 Super sfida tra Novara e Conegliano, le prime due squadre in Serie A1.

20.15 Quindici minuti all’inizio della partita.