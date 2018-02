LIVE Volley, Coppa Italia 2018: Conegliano-Busto Arsizio, semifinale in DIRETTA. 3-0, Pantere in Finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, semifinale della Coppa Italia 2018 di volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegna il secondo trofeo stagionale, le due squadre si sfidano per un posto in Finale. Le Pantere partono con tutti i favori del pronostico, le Farfalle proveranno a scatenarsi. Super sfida tra grandi campionesse: da una parte i martelli Bricio e Hill, la centrale De Kruijf, l’opposto Fabris e il libero De Gennaro; dall’altra l’opposto Valentina Diouf, la regista Alessia Orro, il martello Alessia Gennari. La vincente affronterà domani la vincente di Novara-Monza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, semifinale della Coppa Italia 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito.

CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO 3-0. Pantere in Finale contro la vincente di Novara-Monza.

30-28 MUROOOOOOO! CONEGLIANO VINCE!

29-28 Diouf attacca fuori! Nuovo match-point per Conegliano.

28-28 Sassata di Diouf! Busto non molla.

28-27 Bartsch annulla il primo match-point ma Bricio se ne procura un altro.

27-26 Grande mani fuori di Fabris e ora Conegliano ha un match-point.

26-26 Bartsch batte in rete.

25-26 Diouf regala il terzo set point a Busto con un diagonale stretto.

25-25 Melandriii! Muro su Bartsch! Annullato il secondo set-point.

24-25 Anche Bricio batte in rete! Seconda chance per Busto.

24-24 Hill lo annulla prontamente superando il muro di Orro.

23-24 Fabris serve in rete, Busto Arsizio ha un set-point!

23-23 Diouf sparacchia fuori! Conegliano è ritornata sul servizio di Fabris. Mencarelli chiama il secondo time-out.

22-23 Difesa incredibile di De Gennaro, Hill contratta e Gennari si inchina. Conegliano ha riaperto il set.

21-23 Grandioso mani fuori di Hill! Le Pantere cercano la rimonta per chiudere subito i conti. Mencarelli chiama time-out.

20-23 Mini break di Conegliano.

18-23 Diagonale di Gennari, Busto Arsizio a un passo dal riaprire la partita.

18-22 Fabris taglia il campo in due e tiene Conegliano a galla.

17-22 Bricio serve in rete.

17-21 Muro vincente di Danesi sull’attacco di Bartsch dalla seconda linea.

16-20 Grandioso punto di Busto. Diouf viene tenuta due volte, le Farfalle tengono in difesa e poi Gennari trova il mani fuori.

16-19 Bartsch serve in rete.

15-18 Bel diagonale di Bartsch.

15-17 Diouf viene murata da Bricio. Conegliano sembra averne di più e medita il sorpasso.

14-16 Ancora invasione di Bricio sull’attacco di Diouf.

13-15 Hill attacca una bella parallela.

12-15 Bartsch a tutto braccio dopo una grande difesa di Diouf, questa volta De Gennaro non può tenerla.

12-14 Hill piazza il mani fuori sul muro di Botezat. Brava Conegliano a difendersi dalle bordate di Diouf.

10-13 Gennari attacca sul muro di Danesi e trova il punto.

10-12 Missile di Bricio da posto 2, Orro non può nulla.

9-11 MURO! Diouf stampa Hill.

9-11 Busto Arsizio prova a rimanere aggrappata alla partita con le unghie e con i denti. Diouf sceglie un ottimo angolo e trova il punto.

7-9 Sanzionato un fallo in palleggio di Bricio.

7-8 Invasione di Bricio a rete, Busto fortunata visto che l’attacco di Diouf era stato ben letto.

7-7 Fabris buca il muro di Bartsch e Berti, Conegliano ha riacciuffato Busto.

6-7 Errore di Botezat al servizio.

5-7 Bel mani fuori di Bartsch.

5-6 A Conegliano basta davvero un attimo per accendersi e mandare in crisi Busto: Fabris e Hill perfette.

2-6 Fabris accorcia, Gennari trova il tocco del muro e garantisce il +4 a Busto.

1-5 Busto Arsizio cerca la fuga, Santarelli chiama subito il discrezionale.

1-4 Fabris non passa. Come negli altri set Conegliano va sotto in avvio.

0-2 Ottimo avvio di Busto Arsizio con Gennari e Diouf che cercano di riaprire la partita.

INIZIA IL TERZO SET.

CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO 2-0.

27-25 Pallonetto di Bricio che va giù! Conegliano ha vinto il secondo set in rimonta!

26-25 Conegliano annulla il set-point e se ne procura uno grazie a Bricio che attacca sulle mani del muro.

24-25 Ancora Bartsch a bucare il muro, altro set-point per Busto.

24-24 Bricio annulla il set-point con un grande attacco da posto 4.

23-24 Bartsch attacca, Cella e De Gennaro si guardano ma nessuna va in recupero.

23-23 Fabris e De Gennaro si inventano due difese impossibili, attacco di Bricio, doppio tocco di Orro e Conegliano impatta.

22-23 Diagonale millimetrico di Fabris! Diouf si distende ma non ci arriva. Conegliano riapre il finale di set. Mencarelli chiama il discrezionale.

21-23 Bechis-Hill, giocata perfetta e Conegliano accorcia.

20-23 MURO! Botezat inchioda De Kruijf. Santarelli cambia il sestetto e chiama time-out.

20-21 Il muro sporca l’attacco di Hill, Conegliano rimane lì.

19-21 Bellissimo diagonale di Diouf che è in un momento molto positivo.

19-20 Ora è una lotta punto a punto. Conegliano vuole portarsi sul 2-0 e mettere un’ipoteca sulla finale, Busto Arsizio le sta cercando tutte per riaprire i conti.

18-19 Che legnata di Nicoletti! Nessuno può prenderla. Mencarelli chiama time-out.

17-19 Diouf sfonda il muro avversario, Bricio replica con un grande diagonale.

16-18 MUROOOOOO! Danesi stampa Diouf! Conegliano non lascia scappare le Farfalle.

15-18 Bartsch attacca direttamente il pallone che era stato difeso dal muro avversario.

15-17 Questa volta il lungolinea di Bricio è dentro.

14-17 Diouf attacca sul nastro, il rimpallo la favorisce e manda fuori fase le avversarie. Allungo di Busto Arsizio!

14-16 MURO! BARTSCH stampa la fast di De Kruijf. Busto firma il break! Santarelli chiama subito time-out.

14-15 Hill serve in rete.

14-14 immediato pareggio con la fast di De Kruijf, il muro avversario ancora non riesce a leggere la situazione.

13-14 Gran palla in diagonale di Bartsch, Busto ripassa in vantaggio.

13-13 Diouf rischia tanto in attacco dalla seconda linea, pallone dentro di pochissimo.

13-12 Stufi prende l’asta su una fast. Busto ha sciupato un’occasione perché De Kruijf non si era intesa con Wolosz.

12-12 Diouf sta cercando di tenere a galla Busto Arsizio, perfetto attacco da posto 4.

12-11 Diagonale fulmineo di Hill, in mezzo la muro di Diouf e Gennari.

11-11 Bricio pesta la linea al servizio. La messicana è imprecisa in questo frangente.

9-9 Grande pipe di Fabris.

8-9 Errore offensivo di Bricio, attacco larghissimo e Busto Arsizio passa a condurre.

8-7 Fast lungolinea rapidissima di Melandri.

7-7 Orro insiste su Diouf, bella fast che buca il muro.

7-6 Bartsch serve in rete, Busto Arsizio è imprecisa al servizio in questo frangente.

6-5 Mani fuori di Hill. Conegliano sembra in pieno controllo della partita.

5-5 Wolosz attacca direttamente su ricezione lunga di Gennari e chiude un gran punto. Conegliano ha trovato il pareggio.

4-5 Diouf serve in rete. Avvio di secondo set davvero molto combattuto.

1-3 Perfetto muro di contenimento di Stufi, Diouf può attaccare e trova il punto.

1-2 Ottima partenza di Busto Arsizio, Conegliano un po’ impresa a muro.

INIZIA IL SECONDO SET.

CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO 1-0.

25-15 Pipe di Kimberly Hill. Conegliano ha vinto il primo set, dominio totale.

24-14 Robin De Kruijf angola tantissimo una fast e regala ben nove set-point a Conegliano.

22-15 Fantastico mani fuori di Nicoletti dalla seconda linea.

21-15 Bravissima Bricio con un grande guizzo a mettere giù una murata subita da Hill.

20-15 Bartsch gioca un bel mani fuori sul muro di Nicoletti. Busto ha recuperato tre punti in un amen.

20-14 Attenzione al muro della neoentrata Botezat su Bricio.

20-12 MUROOOOO! Hill perfetta sul tentativo di parallela di Diouf. Due stampatone consecutive chiudono sostanzialmente i giochi nel primo set.

19-12 MUROOOO! Fabris e Danesi stampano una spenta Gennari.

18-12 Finalmente Diouf la mette giù in diagonale su bella alzata di Orro.

18-11 Grandi difese delle due squadra, poi Fabris si inventa un lungolinea millimetrico e fa volare Conegliano: primo set ipotecato sul servizio di Bricio.

17-11 ACEEEEEEEE! BRICIOOOOOOOOOOO! Una bomba su Gennari che non può nulla.

16-11 Ricezione imperfetta di Busto, fast azzardata di Orro per Diouf. Le Farfalle invadono, le Pantere allungano sul +5. Mencarelli chiama il secondo discrezionale.

15-11 Bellissimo primo tempo di Danesi, giocata veloce di Wolosz, Diouf lenta a muro.

14-11 Invasione di Bricio.

14-10 Bartsch tira un aquilone. Conegliano sta letteralmente volando, Busto Arsizio è in grandissima difficoltà dopo un grande avvio.

12-10 MUROOOOOO! Bartsch stampa Bricio.

12-9 Bellissimo scambio con grandi difese, Fabris chiude il punto dalla seconda linea senza muro.

11-9 Palla ingiocabile per Diouf, troppo attaccata alla rete. Conegliano con pazienza ha girato il set.

9-9 Conegliano ha ricucito lo strappo, Fabris celestiale e Bartsch non può nulla. Mencarelli chiama time-out.

7-9 Fabris viene difesa miracolosamente, Bricio però può rigiocare e il suo diagonale è una sentenza.

6-9 Questa volta Fabris sbaglia un agevole attacco in parallela, angola troppo.

6-8 Legnata di Fabris dopo un attacco telefonato di Bartsch.

5-8 Muro disunito, Hill ne approfitta e la mette tra le gambe di Stufi.

4-8 Botta e risposta tra Fabris e Bartsch, Busto Arsizio conserva i quattro punti di vantaggio.

3-7 Dioooooouf! Scatenata in questo avvio! Palla morbida ad aggirare il muro, cade nel centro del campo. Santarelli chiama subito il time-out.

3-6 Bellissimo attacco di Diouf che va sulle mani di Melandri e il pallone si insacca. Busto cerca un nuovo strappo.

3-5 ACEEEEEEE! GENNARI! Palla corta, Melandri non si muove e il pallone cade.

3-4 Pipe perfetta di Bartsch, nessuna ragazza in giallo prova ad arrivarci.

3-3 MURO! Fabris stampa il tentativo di Gennari, Conegliano ricuce il piccolo strappo.

2-3 Scambio lungo, lo chiude Fabris con una bomba su Spirito che non può nulla.

1-3 ACEEEEEEEE! Diouf piazza il primo break della partita. Pallone all’angolino destro.

1-2 Bell’invenzione di Orro, Conegliano si fa trovare impreparata.

1-1 Bel primo tempo di Danesi, Berti e Bartsch coprono in ritardo.

0-1 Bel diagonale di Busto Arsizio, Wolosz imprecisa in ricezione.

15.36 INIZIA LA PARTITA.

Santarelli ha dunque tenuto fuori la centrale De Kruijf inserendo la coppia italiana. Per il resto tutto confermato, anche tra le fila di Busto Arsizio.

CONEGLIANO: Wolosz-Fabris, Bricio-Hill, Melandri-Danesi, De Gennaro.

BUSTO ARSIZIO: Orro-Diouf, Gennari-Bartsch, Berti-Stufi, Spirito

15.30 Tra poco la presentazione dei due sestetti.

15.26 Spettacolo d’apertura per questa Final Four.

15.25 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento.

15.22 Presente anche Davide Mazzanti, il CT della Nazionale. Sta studiando le ragazze in ottica azzurra, mancano tre mesi al debutto…

15.20 Si gioca al PalaDozza di Bologna. Tanti vuoti sugli spalti.

15.18 Conegliano difende il titolo conquistato lo scorso anno ed è la grande favorita della vigilia. Busto Arsizio cerca la sorpresa.

15.15 Buongiorno a tutti. Tra quindici minuti inizierà Conegliano-Busto Arsizio, prima semifinale della Coppa Italia 2018 di volley femminile.

(foto Pier Colombo)