LIVE Speed skating, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: in vetta l’americana Bowe, molto bene Lollobrigida in quarta posizione, in attesa del gruppo delle più forti

Altro giro, altra medaglia in palio: oggi lo speed skating assegna il titolo olimpico sui 1500 metri femminili. L’Italia, rappresentata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone, non ha ambizioni di medaglia in questa gara, che però sarà utile per trovare confidenza in vista della mass start.

Le grandi favorite saranno le olandesi Marrit Leenstra ed Ireen Wust, ma occhio anche alla giapponese Miho Takagi ed alle statunitensi Brittany Bowe ed Heather Bergsma. Si comincia alle 13.30 ora italiana. OASport vi propone la diretta live testuale in tempo reale. Buon divertimento! (Foto: Pagina Facebook Francesca Lollobrigida)













14.37: Ai 700 metri Leenstra in vantaggio sulla Wust con il crono di 53″66 ma l’altra orange ha chiuso molto forte.

14.36: In pista ora l’altra orange Leenstra che se la vedrà con la polacca Machlera-Curus.

14.33: Ireen Wust si prende la vetta della graduatoria in 1’54″35!!!!! Superlativa la prestazione dell’olandese che si porta a casa il miglior tempo andando a comando con un vantaggio di 1″19 davanti all’americana Bowe. E’ decima la canadese Tutt (1’58″77). Sesta dunque l’azzurra Lollobrigida al momento.

14.30: E’ il momento dell’olandese Wust, tra le più attese, accoppiata con la canadese Tutt.

14.28: Norvegese Njatun che chiude in 1’56″46 portandosi in terza posizione a 92 centesimi dall’american Bowe mentre la cinese Hao chiude in 1’59″58. Scivola al quinto posto Francesca Lollobrigida.

14.26: Partite la norvegese Njatun e la cinese Nao.

14.24: Arrivano stremate entrambe le atlet: la canadese Christ ottiene il 10° crono e la tedesca Dufter in 14esima piazza. Permane la quarta posizione dell’azzurra Lollobrigida.

14.23: 55″83 per la Christ e 55″96 per la Dufter a metà gara.

14.20: Si ricomincia con la canadese Christ e la tedesca Dufter.

14.03: Ci si ferma per il rifacimento del ghiaccio a metà gara. Molto bene Francesca Lollobrigida in quarta posizione.

14.00: Alle spalle della Lollobrigida la ceca Zdrahalova in quinta posizione con il crono di 1’58″03 mentre è ottava la polacca Zlotkowska (1’58″99), insime nell’ottavo accoppiamento.

13.58: Partite la ceca Zdrahalova e la polacca Zlotkowska.

13.55: 1’55″54 per la Bowe che conferma il suo status di atleta di riferimento ottenendo il miglior tempo, 1’57″85 per la polacca Czerwonka che si piazza in terza posizione. Scivola dunque in quarta piazza Francesca Lollobrigida mentre Bettrone è 11esima.

13.52: Adesso in pista una delle favorite ovvero Brittany Bowe (Usa) insieme alla polacca Czerwonka.

13.50: Alle spalle della Lollobrigida la tedesca Hirschbichler in 1’58″24 in terza piazza che vince la sua sesta batteria davanti alla cinese di Taipei Huang in 2’18″84 (caduta nel corso di questa gara).

13.48: In questo momento in pista la cinese di Taipei Huang e la tedesca Hirschbichler.

13.47: La coreana Noh si piazza in terza posizione nella graduatoria generale (1’58″75), alle spalle di Kodaira e Lollobrigida, vincendo la quinta batteria con il crono di 1’58″75 precedendo la kazaka Aydova (1’59″05, quarta nella classifica generale).

13.43: SECONDO CRONO!!!! Lollobrigida davvero brava quest’oggi chiudendo con il tempo di 1’57″94 a 1″83 dalla giapponese Nao Kodaira. A tre decimi dal personale la nostra skater!!

13.42: Bene Francesca Lollobrigida che ai 1100 metri passa in 1’26″28 con il secondo tempo parziale!!

13.39: 1’58″97 per la bielorussa Zuyeva con il crono di 1’58″97, piazzandosi in seconda posizione a 2″84 dalla nipponica Kodaira. 2’00″29 per la cinese Tian che di pochi centesimi precedere nella graduatoria generale Francesca Bettrone (quinta parziale). Ora è il turno della nostra Francesca Lollobrigida.

13.37: Ora è il momento della cinese Tian contrapposta alla bielorussa Zuyeva.

13.35: 1’56″11 per Nao Kodaira che si conferma estremamente veloce (miglior tempo parziale) mentre la nostra Francesca Bettrone chiude in 2’00″43 a 4″32 dalla vetta.

13.33: 53″10 per la Kodaira che parte fortissmo (700 metri) mentre l’azzurra passa con il crono di 56″71.

13.32: 1’59″77 per la canadese e sarà questo il cronometro di riferimento. Sul ghiaccio ora la nostra Bettrone insieme alla nipponica Kodaira.

13.31: Partita la canadese Morrison.

13.29: A dare inizio alle danze ci penserà la canadese Josie Morrison.

13.23: Pochi minuti al via. Si inizierà alle 13.30!!!

13.20: Bergsma (Richardson), detentrice del primato del mondo di 1’50″85, è da considerare non soltanto per il riscontro cronometrico ma anche per i suoi successi del passato come i due ori ottenuti su questa stessa pista, in occasione dei Mondiali 2017, nei 1000 e 1500 metri certificano. Un discorso simile riguarda anche la connazionale Bowe, oro iridato nel 2015 ad Heerenveen su questa distanza.

13.18: La nipponica viene da una stagione in Coppa del Mondo fantastica. Nelle quattro tappe a cui ha preso parte, la pattinatrice del Sol Levante ha saputo solo vincere: un poker di successi ad Heerenveen (Olanda), Stavanger (Norvegia), Calgary (Canada) e Salt Lake City (Stati Uniti), condito dalla miglior prestazione dell’anno di 1’51″49.

13.16: A rompere quest’egemonia tulipana potrebbero pensarci la giapponese Miho Takagi e la coppia americana formata da Brittany Bowe ed Heather Bergsma.

13.12: Wust e de Jong che ritroveremo anche nel chilometro e mezzo motivate a centrare il bersaglio grosso. In particolare la 31enne nativa di Goirle, che nei Giochi Olimpici vanta un curriculum ragguardevole di 4 ori, 3 argenti ed un bronzo nelle sue tre partecipazioni precedenti, vuol mettersi alle spalle l’amarezza dell’argento nei 3000m (per appena 8 centesimi) e trovare riscatto in una distanza a lei particolarmente gradita. La vittoria nei trials nazionali davanti a Marrit Leenstra (altra atleta candidata alle medaglie) ed alla menzionata de Jong è un chiaro segnale delle ambizioni della fuoriclasse dei Paesi Bassi.

13.10: Un quesito legittimo analizzando l’andamento di queste prime due giornate sul ghiaccio asiatico: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo in casa dei Paesi Bassi. 4 medaglie olimpiche, sublimate dai trionfi firmati da Carlijn Achtereekte e Sven Kramer. In particolare la prestazione dei 3 km femminili è stata a dir poco impressionante con un podio tutto monopolizzato dal colore arancione grazie alla citata Achtereekte, Ireen Wust ed Antoinette de Jong.

13.08: La domanda che tutti ci poniamo è la seguente: sarà ancora dominio olandese?

13.06: Per la Lollobrigida invece l’americana Mia Manganello. La romana affronta questa gara come test in prospettiva nella mass start.

13.04: La veneta partirà nella seconda batteria, accoppiata con la giapponese Nao Kodaira, velocista nipponica che cerca di farsi vedere anche su questa distanza.

13.02: Quest’oggi vi racconteremo la finale dei 1500 metri femminili con le nostre Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida al via.

13.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di gare sull’Oval di Gangneung.