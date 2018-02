LIVE Snowboardcross, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Vaultier davanti a Omar Visintin in qualifica! Cade Godino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa del Mondo, nonostante un piccolo infortunio patito nella penultima tappa del massimo circuito internazionale. Il grande favorito è ovviamente il transalpino Pierre Vaultier che va a caccia del bis dopo il trionfo di Sochi 2014, ma in tanti proveranno a fermare il dominio del francese. In programma ovviamente prima le qualifiche, poi le fasi finali (ottavi, quarti, semifinali e finale).

Appuntamento alle 3 per l’inizio delle qualifiche, poi alle 5.30 l’eliminazione diretta. Seguite il nostro LIVE per non perdervi neanche un momento della gara e per sognare in grande con i nostri alfieri.













04.10 Omar Visintin, Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale. Michele Godino avrà un’ulteriore chance nel seeding round 2.

04.05 Si è concluso il seeding round 1. Il francese Pierre Vaultier, Campione Olimpico in carica, è al comando con 11 centesimi di vantaggio sul nostro Omar Visintin. Terzo posto per lo spagnolo Regino Hernandez (a 0.53), quarto il russo vicecampione olimpico Nikolay Olyunin (a 0.64). Lorenzo Sommariva 13esimo (a 1.22), Emanuel Perathoner 18esimo (a 1.48), Michele Godino 38esimo a causa di una caduta.

03.55 Lo svizzero Kalle Koblet si inserisce in nona posizione, Sommariva scivola in 13esima piazza, Perathoner 18esimo.

03.49 Sono scesi i primi 30. Sempre Pierre Vaultier in testa. Il Campione Olimpico ha 11 centesimi di margine su Omar Visintin, 53 su Regino Hernandez e 64 sul vicecampione olimpico Nikolay Olyunin. Lorenzo Sommariva 12esimo, Emanuel Perathoner 17esimo, Michele Godino ultimo.

03.43 Discreta prova di Lorenzo Sommariva che è decimo a 1.22, ha perso sei decimi nel tratto iniziale.

03.40 Situazione immutata nelle posizioni di vertice. Il francese Pierre Vaultier conduce con 11 centesimi sul nostro Omar Visintin e 53 sullo spagnolo Regino Hernandez. Emanuel Perathoner è tredicesimo a 1.48, Michele Godino è ultimo a causa di una caduta. Ora tocca a Sommariva.

03.37 Grande prova del russo Nikolay Olyunin, quarto a 64 centesimi da Vaultier.

03.32 NOOOOOOOOOOOO! Michele Godino è caduto! Errore grave dell’azzurro prima di un lungo curvone, l’azzurro è ultimo a 7.74.

03.29 Le discese di Kein Hill e Markus Schairer non cambiano la situazioe. Il canadese è sesto a 1.10 l’austriaco è nono a 1.42. Ora Michele Godino.

03.25 Ottima run di Vaultier che finisce davanti a Visintin per appena 11 centesimi. Si preannuncia una grande battaglia in gara!

03.23 Omar Visintin rimane al comando dopo la discesa dei tre australiani: Pullin ottavo a 1.51, Lambert nono a 1.69, Hughes 12esimo a 2.44. Ora attenzione, scende il favorito Pierre Vaultier, Campione Olimpico in carica.

03.17 Il tedesco Berg controlla la situazione e accusa 3.14 di ritardo da Visintin.

03.16 Un paio di imprecisioni importanti per lo statunitense Nick Baumgartner, quinto a 1.21 da Visintin. Sono scesi i primi 10 sui 40 partenti.

03.11 VISINTIIIIIIIIIIIN! OMAAAAAAAR FENOMENALE! Disputa un’ottima run e al traguardo esulta davvero molto, soddisfatto della sua prestazione e soprattutto delle sensazioni avute. L’azzurro è al comando con 69 centesimi di vantaggio.

03.08 Lo statunitense Hagen Kearney balza al comando con il tempo di 1:13.94.

03.07 Perathoner perde quasi mezzo secondo nel tratto finale e chiude a cinque decimi da Noerl.

03.05 L’austriaco Haemmerle e lo statunitense Dierdorff chiudono a 1.09 e a 1.53 dal leader. Ora tutti con Emanuel Perathoner.

03.03 Siamo di fronte a un tracciato molto lungo, una prova che va oltre il minuto. Noerl al comando con il tempo di 1:14.12

03.00 SI INIZIA! Il primo a partire è il tedesco Martin Noerl.

02.55 Cinque minuti all’inizio del seeding round. Gli atleti dovranno fare il tempo in solitaria per accedere al tabellone a eliminazione diretta.

02.50 Il favorito della vigilia è il francese Pierre Vaultier che va a caccia della doppietta d’oro.

02.45 I pettorali degli azzurri: Perathoner col 4, Visintin col 7, Godino col 19, Sommariva col 26.

02.30 Ormai ci siamo. Tra trenta minuti inizierà il seeding round dello snowboardcross maschile.

02.00 Un’ora all’inizio del seeding round. Per fortuna il maltempo in Corea del Sud sembra essersi placato, gli snowboarder sono pronti a scendere in pista.

01.55 Sono 40 gli atleti al via. Questo turno di qualificazione definirà gli abbinamenti per gli ottavi di finale che saranno in programma subito al termine del seeding round, a partire dalle ore 05.30.

01.48 L’Italia si aggrappa a Omar Visintin che punta dritto alle medaglie ma anche gli altri azzurri sono in lizza per il podio. Pensiamo a Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva.

01.45 Una buona nottata a tutti. Alle 03.00 inizierà il seeding round dello snowboardcross maschile.

Foto: FB Fis Snowboard World Cup