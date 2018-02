LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: si comincia con le fasi finali!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo snowboardcross femminile. Una delle più importanti chance di medaglia di giornata e per tutta l’Olimpiade in casa Italia: scende in pista infatti una delle stelle della squadra azzurra, Michela Moioli. Sette podi consecutivi conditi da quattro vittorie in Coppa del Mondo: la nativa di Alzano Lombardo è leader nel massimo circuito internazionale e vuole conquistare un’attesissima medaglia a Cinque Cerchi, dopo la delusione per la caduta di quattro anni fa in quel di Sochi. Presente in casa Italia anche Raffaella Brutto, possibile outsider. Le avversarie da temere sono la ceca Eva Samkova, campionessa olimpica in carica, la statunitense Lindsey Jacobellis, e la truppa francese formata da Chloe Trespeuch, Charlotte Bankes e Nelly Moenne Loccoz.

Appuntamento alle 2 italiane per le qualifiche, poi le fasi finali dalle 4.15 (quarti, semifinali e la finale che assegnerà le medaglie). Non perdetevi assolutamente la nostra diretta per seguire le azzurre minuto per minuto.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FB Moioli