LIVE Short track, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Arianna Fontana ci riprova nei 1500 metri. Coreane favorite

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa dai quarti di finale dei 500 metri, vorrà rifarsi del chilometro e mezzo.Le rivali saranno fortissime, in particolare la fortissima Minjeong Choi, penalizzata nell’atto conclusivo dei 500 metri, giunta comunque dietro ad Arianna di 22 centimetri in un arrivo allo sprint all’ultimo respiro. La sudcoreana, vincitrice di tre appuntamenti su quattro in Coppa del Mondo, vuol prendersi una rivincita ed insieme alla connazionale Sukhee Shim va a costituire un’accoppiata difficilmente battibile per le altre. E poi le olandesi, la britannica Elise Christie e le cinesi guidate dalla campionessa olimpica in carica Yang Zhou. Un parterre de roi…

Nell’altra gara in programma, ovvero i 1000 metri maschili, avremo Yuri Confortola che, a partire dai quarti di finale, cercherà di centrare una difficile qualificazione alle semifinali in un contesto altamente qualificato nel quale sempre i padroni di casa vorranno fare le voce grossa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 11.00 (italiane). Buon divertimento!

