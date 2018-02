LIVE Sci di fondo, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Charlotte Kalla grande favorita nella 10 km

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il titolo più atteso dai puristi di questa specialità, l’unica gara con partenza a intervalli del programma olimpico

La grande favorita per la vittoria finale è Charlotte Kalla che punta a bissare l’oro olimpico conquistato otto anni fa con lo stesso format a Vancouver 2010. la svedese è in grande condizione e lo ha dimostrato vincendo sabato lo Skiathlon. La sua antagonista sarà ancora lei, Marit Bjoergen che forse ha l’ultima possibilità di ottenere un oro individuale in carriera. Le outsider sono sempre le stesse, il bronzo dello Skiathlon Hrista Parmakoski, la statunitense Jessica Diggins, le russe, la svizzera Von Siebenthal e la svedese Andersson che ha strabiliato con il quarto posto nella prima gara.

In casa Italia c’è attesa per la prova di Elisa Brocard che punta ad una bella prestazione nella tecnica e nella distanza preferite. Al via anche Sara Pellegrini, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis, che puntano ad una posizione fra le prime 30.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 7.30. Buon divertimento a tutti!

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

CLICCA QUI PER LE AZZURRE AL VIA E LE INFORMAZIONI SULLA GARA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter