LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Myhrer oro a sorpresa! Fuori Kristoffersen, Moelgg 12°

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei slalom su otto disputati. Una di queste “sconfitte” è arrivata però proprio da Kristoffersen. Il norvegese è stato spesso beffato dal suo rivale, mostrando una certa insofferenza al secondo posto, ma in gigante ha dimostrato un’eccellente condizione (rimonta fino all’argento) e ora, nella sua specialità, vuole puntare al bersaglio grosso. L’Italia si affiderà principalmente a Manfred Moelgg, ma centrare il podio sarà molto complicato. Stefano Gross non è al meglio dopo il problema muscolare dei giorni scorsi, mentre vogliono ben figurare Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer (campione del mondo juniores della specialità).

Una gara entusiasmante e da non perdere. La prima manche si svolgerà alle 2.00 ora italiana, la seconda alle 5.30 (a PyeongChang sono avanti di otto ore). Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto per non farvi perdere tutto quanto accade in gara. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE dello slalom maschile di PyeongChang 2018!

6.28 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 7.00 per la seconda manche della combinata femminile.

6.26 Quarto il classe 1997 francese Noel. Moelgg, dopo aver illuso con il quarto posto nella prima manche, chiude solo 12°. 16° Stefano Gross.

6.25 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Fuori Kristoffersen! E’ partito all’arrembaggio, uscendo dopo poche porte! Oro incredibile alla Svezia con Myhrer! Argento per Zenhaeusern, bronzo all’austriaco Matt!

6.23 Lo svedese Myhrer sbaglia sul muro, ma conserva 34 centesimi su Zenhaeusern. E’ in testa quando manca solo il norvegese Kristoffersen.

6.21 Il francese Muffat-Jeandet è quinto a 0.42. Lo svizzero Zenhaeusern è sicuro del podio.

6.19 Decimo a 91 centesimi. Moelgg si è insaccato troppe volte, perdendo inesorabilmente velocità.

6.18 Ora Manfred….

6.17 Foss-Solevaag sbaglia tanto e chiude a 0.85 dalla vetta.

6.16 Niente da fare per Pinturault, quarto a 0.39. Ora gli ultimi 5: Foss-Solevaag, Moelgg, Muffat-Jeandet, Myhrer e Kristoffersen.

6.13 Noel perde molto nel finale ed è terzo a 0.37. Matt resiste in seconda posizione.

6.11 L’austriaco Schwarz è solo sesto a 0.89. Ora i francesi Noel e Pinturault.

6.09 Per capirci, Moelgg, che era quarto, dovrà difendere appena 26 centesimi di vantaggio su Zenhaeusern. Lo svizzero fa paura, con la sua possanza fisica ha fatto la differenza.

6.08 Lo svizzero Zenhaeusern si esalta ed è primo con 0.33 su Matt. L’elvetico è andato fortissimo nel piano finale, diventa un osso durissimo per tutti.

6.06 Il giovane svedese Jakobsen è secondo a 28 centesimi da Matt. Ora gli ultimi 9 atleti!

6.04 Lo svizzero Yule è secondo a 0.46. Matt dopo la prima manche era 12°, ma con un distacco di poco più di mezzo secondo dal podio. Può crederci…

6.02 L’austriaco Matt si ritrova, realizza il miglior tempo di manche e rifila mezzo secondo secco a Ryding. Attenzione, potrebbe anche puntare al podio…La pista si sta rovinando.

6.00 Il britannico Ryding è primo con 15 centesimi su Nestvold-Haugen.

5.58 Il norvegese Nestvold-Haugen si porta in testa per un solo centesimo su Meillard. 13 atleti al termine.

5.57 Gross aveva 4 decimi di vantaggio su Meillard all’ultimo intermedio, poi sotto ha tenuto troppo, chiudendo terzo a 0.39.

5.53 Dopo la breve pausa toccherà a Stefano Gross, 14° dopo la prima manche a pari merito con il norvegese Nestvold-Haugen.

5.52 Feller resta dietro a Meillard per soli 6 centesimi. Lo svizzero è andato fortissimo sul piano finale.

5.51 L’americano Chodounsky perde tanto nel finale e conclude terzo a mezzo secondo da Meillard. Tocca all’austriaco Feller, uno dei grandi delusi di questa Olimpiade.

5.49 Il croato Rodes è quinto a 1″09.

5.48 Meillard stampa il miglior tempo di manche e rifila 41 centesimi a Khoroshilov. Vediamo se lo svizzero recupererà tante posizioni.

5.46 Lo svedese Hargin è secondo a mezzo secondo.

5.44 Buona manche di Khoroshilov, al comando con 0.54 su Dopfer. La gara sta entrando nel vivo.

5.43 Il tedesco Dopfer nuovo leader con 67 centesimi su Brown. Ora il russo Khoroshilov, una delle delusioni stagionali.

5.41 Terza piazza per lo slovacco Zampa a 0.33. Il canadese Read invece commette un grave errore e chiude a sei secondi e mezzo.

5.38 Fuori il canadese Philp.

5.37 Il canadese Brown partiva con 96 centesimi di vantaggio, perde tanto ma chiude davanti a Kolega per 0.18.

5.35 Il britannico Taylor è terzo a 1″29. Si tratta di atleti di terza fascia per ora.

5.34 Pfiffner (Liechtenstein) paga dazio e conclude a 1″19 da Kolega.

5.32 Immancabili forti raffiche di vento in pista. Il croato Kolega è il primo atleta all’arrivo nella seconda frazione.

5.31 Iniziata la seconda manche con il polacco Jasiczek, subito fuori. Ricordiamo che è stata tracciata da Stefano Costazza, allenatore degli azzurri.

5.27 Dopo l’uscita di Hirscher, il norvegese Kristoffersen sarà il favoritissimo per l’oro, anche se il vantaggio sullo svedese Myhrer è di soli 21 centesimi.

5.21 Manfred Moelgg, a quasi 36 anni, si trova in corsa per quella medaglia olimpica sempre sfuggitagli in carriera. Deve rischiare al massimo, ora o mai più.

5.20: Bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom speciale maschile. C’è grande attesa per quanto saprà fare Manfred Moelgg in lizza per le medaglie dopo la prima manche, conclusa al quarto posto. In vetta il norvegese Kristoffersen mentre clamorosa uscita di scena del campione austriaco Marcel Hirscher.

2.50: Aggiorneremo a breve i tempi degli altri due italiani in gara, nel frattempo vi diamo appuntamento alle 5.30 per la seconda manche dello slalom di PyeongChang 2018

2.49: Esce il croato Vidovic

2.47: Lo slovacco Zampa è 22mo a 2″19

2.46: Fuori lo sloveno Hadalin

2.43: Niente miracoli per lo statunitense Chodounsky che è 16mo a 1″81, Il giapponese Yuasa sbaglia ed è ultimo a oltre 5″

2.41: Il campione del mondo juniores, il frrancese Noel incanta e si inserisce in settima posizione a 96 centesimi

2.39: Internata e uscita per il tedesco Strasser

2.34: Delude lo svizzero Meillard che non entra mai in gara ed è 15mo a 1″91

2.32: Il norvegese Nestvolf-Haugen fatica a stare sul tempo dei migliori ed è solo 12mo a 1″55 da Kristoffersen

2.31: Esce Grange che stava andando forte

2.30: Terza uscita di giornata: è del norvegese Nordbotten

2.29: Non è la stagione, non è il momento per il tedesco Dopfer che è ultimo a 2″07 dalla testa

2.26: La manche della vita del francese Muffat-Jeandet che va davanti a Moelgg con 62 centesimi di ritardo. E’ terzo e l’azzurro scala al quarto posto

2.23: Lo svizzero Zenhausern Bella prestazione dello svizzero che è settimo a 94 centesimi, nonostante le prime buche sulla pista. Grande ritmo per lui

2.22: Fuori lo svizzero Aerni

2.20: Anche il britannico Ryding non riesce ad esprimere il suo potenziale ed è nono a 1″37

2.19: Distacco altissimo per l’austriaco Feller che chiude a 1″64 da Kristoffersen

2.17: Brutta manche dello svedese Hargin che è ultimo a 1″99

2.15: C’è anche il francese Pinturault per il podio! Il transalpino chiude al quinto posto a 82 centesimi dalla vetta

2.14: Delusione austriaca con Schwarz che non riesce ad andare oltre il quinto posto a 90 centersimi

2.12: Perde progressivamente il norvegese Foss-Solevaag che è al quarto posto a 81 centesimi da Kristoffersen

2.10: Bravo lo svizzero Myhrer che disputa una buona seconda parte di gara, dopo aver perso qualcosa di troppo nella parte iniziale, ed è secondo a 21 centesimi

2.09: Malissimo l’austriaco Matt che non trova mai il ritmo ed è soltanto quarto a 1″28 da Kristoffersen

2.07: INCREDIBILEEEEEEEEE!!! HIRSCHER E’ FUORI!!!! Non sbaglia mai ma oggi commette un errore clamoroso, perdendo il tempo ed va fuori

2.06: Il norvegese Kristoffersen impone la sua legge. Meglio diMOelgg in alto e alla fine e 68 centesimi di vantaggio per lui

2.04: Perde tanto Stefano Gross nella parte centrale del tracciato e va al terzo posto a 87 centesimi da Moelgg

2.03: Pur senza strafare, Moelgg disputa una buona manche senza evidenti errori e va in testa con 48 centesimi di vantaggio. Il miglior Moelgg della stagione. Ora Gross

2.01: Yule fa segnare il primo tempo di 48″88, ora Moelgg

1.58: Il primo a prendere il via sarà lo svizzero Daniel Yule

1.55: Hirscher partirà con il numero 5, Kristoffersen col 4, Matt col 6

1.50: L’Italia ci prova ma le speranze di medaglia sono davvero poche e quasi tutte legate a Manfred Moelgg che parte con il numero 2, mentre Gross, che parte con il numero 3, era in forte dubbio fino a ieri per un problema fisico. Ci sono anche Tonetti con il 36 e Vinatzer con il 46

1.45: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. Si chiude il programma maschile con lo slalom speciale che preannuncia spettacolo. Il tema è sempre quello: la sfida tra l’austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristoffersen

Foto: Fisi-Pentaphoto