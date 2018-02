LIVE Sci alpino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: terza prova discesa libera. Gli azzurri cercano il feeling giusto. Incognita vento

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani!

Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento forte in quota e la limitata visibilità hanno prima portato ad un ritardo, poi ad abbassare la partenza a quella del superG. Le indicazioni sono comunque state positive perché a chiudere davanti a tutti è stato Christof Innerhofer. Ma i favoriti sono tutti lì ed oggi diventerà quindi ancora più importante studiare gli ultimi dettagli di un percorso che non sembra molto complicato ma che è reso ancor più insidioso dal forte vento, previsto per tutto il weekend (con il concreto rischio di un rinvio della gara). Lo faranno anche Dominik Paris e Peter Fill, fin qui più attendisti rispetto ai loro rivali.

Sarà una prova fondamentale, dunque, in vista della gara. Si inizierà alle 3.00: noi seguiremo tutta la prova in tempo reale, atleta dopo atleta, tenendovi aggiornati su tutto quanto accade allo Jeongseon Alpine Centre. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018!













