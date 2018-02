LIVE Sci alpino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: seconda prova discesa maschile. Gli azzurri cercano le linee giuste verso la gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece gli azzurri con Peter Fill, il migliore, all’undicesimo posto. Una pista forse troppo facile per le caratteristiche di sciata degli atleti del Bel Paese tuttavia questa seconda discesa può dare loro la possibilità di migliorare la confidenza con il tracciato e riuscire ad essere più veloci. Per questo da Fill, Paris ed Innerhofer ci si aspetta una risposta di qualità.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 03.00.













Foto: Pentaphoto-Trovati