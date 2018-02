LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: doppietta norvegese, Svindal davanti a Jansrud. 4° Paris, 6° Fill

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo rispetto ai migliori; Peter Fill, a tratti velocissimo, ha commesso qualche errore di troppo, mentre Dominik Paris sembra non digerire la pista. Oggi, per puntare ad una medaglia, tutti i tasselli dovranno andare al loro posto. Servirà una gara perfetta per impensierire i norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud e lo svizzero Beat Feuz. Appuntamento alle 3.30 con l’inizio della discesa. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

4.15 Come previsto, Innerhofer perde tantissimo nella parte finale ed è solo 17° a 1″98.

4.13 Kriechmayr settimo a 0.94, termina alle spalle di Fill. Ora Innerhofer, non ha nulla da perdere…

4.10 Franz decimo a 1″50. Vediamo se Kriechmayr si inventerà qualcosa…Nella parte bassa sembra che ci sia poco da fare…

4.08 Nella parte bassa perdono tutti tantissimo. Svindal è andato fortissimo, ma la pista si è anche rovinata molto. Reichelt è decimo a 1″51.

4.05 1″97 di ritardo per l’americano Bennett. Ora tre austriaci, nell’ordine Reichelt, Franz e Kriechmayr, poi Innerhofer.

4.03 Peter Fill fa gara parallela con Svindal, nel finale anche lui perde tanto e chiude sesto a 0.83.

4.00 Kilde, avanti 18 centesimi al terzo intermedio, è solo 11° all’arrivo a 1″93.

3.58 Mayer perde tanto nella seconda parte, è settimo a 1″21. E’ il momento del norvegese Kilde, a seguire Peter Fill col 13.

3,53 Il francese Clarey non impensierisce i norvegesi. Distacco altissimo di 2″14, è ultimo. Tocca al campione in carica Matthias Mayer. L’austriaco non è al meglio dopo la caduta in combinata.

3.51 Jansrud perde tanto nel finale ed è secondo a 12 centesimi da Svindal. Doppietta norvegese per ora, ma la gara è ancora lunga…Intanto niente podio per Paris, è già quarto.

3.50 Che avvio di Jansrud! Ha 43 centesimi di vantaggio!

3.49 Caviezel perde tanto nel finale, è settimo a 1″61.

3.46 Svindal nuovo leader! 18 centesimi rifilati a Feuz, che ci rimane malissimo. Paris scende al terzo posto a 0.54. I grandi favoriti non hanno deluso. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, poi il norvegese Kjetil Jansrud.

3.45 Svindal avanti di 13 centesimi, ora la parte finale…

3.45 Svindal sbaglia, al terzo intermedio però è vicino, solo 23 centesimi di ritardo.

3.44 Niente da fare per il tedesco Sander, quinto a 1″19. Ora altro momento chiave con il norvegese Aksel Lund Svindal.

3.41 Feuz al comando. 36 centesimi rifilati a Dominik Paris. Grandissima prestazione per l’elvetico, che ipoteca quanto meno il podio. Non sarà facile batterlo.

3.39 Roger terzo a 6 decimi da Paris. Ora lo svizzero Feuz, favorito per l’oro.

3.37 Tocca al francese Roger, poi a seguire capiremo già molto con lo svizzero Feuz, favorito numero uno.

3.36 PARIS è PRIMO! 24 centesimi davanti a Dressen! L’azzurro ha attaccato a tutta, commettendo anche qualche errore, ma è stato molto veloce. Ora non resta che aspettare…

3.34 Osborne-Paradis chiude a 86 centesimi da Dressen. Ora Paris.

3.33 Già 45 centesimi di ritardo per Osborne al secondo intermedio.

3.32 Discesa pulita per il tedesco Dressen, 1’41″03. Ora vedremo il canadese Osborne-Paradis e poi Dominik Paris.

3.30 Partita la discesa libera! In pista il tedesco Thomas Dressen!

3.26 Dominik Paris sarà il meno accreditato tra gli azzurri. L’altoatesino non ha convinto né in prova né in combinata. Sembra non aver capito questa pista. Vedremo se all’esame riuscirà ad inventarsi qualcosa…

3.24 Peter Fill ha sciato bene a tratti nella discesa della combinata, commettendo due errori piuttosto gravi. Oggi non potrà permetterseli…

3.22 Christof Innerhofer dovrà limitare i danni nella parte alta, per poi scatenarsi nel tratto centrale più tecnico.

3.20 E’ una gara che non consentirà il minimo errore. Su questa pista, se si perde velocità, non si recupera più.

3.18 Si partirà dalla parte alta, dunque sarà una discesa completa.

3.15 I grandi favoriti della gara saranno i norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansurd e lo svizzero Beat Feuz. Tanti gli outsider, a partire dal tedesco Thomas Dressen che partirà con il pettorale n.1.

3.10 I pettorali di partenza degli italiani: 3 Dominik Paris, 13 Peter Fill, 18 Christof Innerhofer, 25 Emanuele Buzzi.

3.05 Buongiorno a tutti. Alle 3.30 prenderà il via la discesa libera maschile.

