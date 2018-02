LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Spettacolo sul ghiaccio coreano! Caduta per Della Monica/Guarise ma sono secondi! Marchei-Hotarek si giocano tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il programma corto che ci permette di sognare anche se sarà davvero complicato completare l’impresa.

Valentina Marchei e Ondrej Hotarek sono settimi, distaccati di 2.32 punti dai canadesi Duhamel/Radford mentre Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono noni a 2.82 punti. La lotta per la medaglia bronzo coinvolge anche i tedeschi Savchenko/Massot, i cinesi Yu/Zhang, i francesi James/Cipres, i russi Zabiiako/Enbert. Per la medaglia d’oro si preannuncia invece una sfida pirotecnica tra i cinesi Sui/Han e i russi Tarasova/Morozov, separati da appena sette decimi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, esibizione dopo esibizione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.30. Buon divertimento a tutti.

4.18: Bene anche il triplo Rittberger lanciato

4.17: Molto bene anche la combinazione di salti triplo Salchow, doppio toe loop, doppio toe loop

4.17: Bene i primi tre elementi di salto per gli azzurri

4.15: Marchei/Hotarek sul ghiaccio

4.09: Atleti sul ghiaccio per il warm up. Tra poco Marchei/Hotarek in gara sulle note della colonna sonora di Amarcord di Nino Rota

3.55: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. Saremo di nuovol live fra una ventina di minuti con il terzo gruppo di merito del quale fanno parte gli azzurri Marchei/Hotarek. Si riprenderà proprio con loro

3.53: Punteggio del libero da 123.93 (62.17+63.76 con due punti di deduzione) per i russi che si inseriscono al terzo posto alle spalle di Della Monica/Guarise che hanno la certezza di chiudere nella top ten

3.51: Prova non eccelsa per la coppia russa che resta nettamente al di sotto degli azzurri. Errori nel salto combinato e caduta di Kristina sul secondo salto lanciato

3.47: Sul ghiaccio i decimi del programma corto, i russi Kristina Astakhova e AAlexei Rogonov che si esibiscono su un medley della colonna sonora di La La Land

3.44: Obiettivo centrato per Nicole Della Monica e Matteo Guarise! Superano i 200 punti e sono comunque secondi nonostante la caduta! Gli azzurri totalizzano 128.74 (64.60+65.15 con un punto di detrazione) per un totale di 202.74

3.42: Rischiano di perdere alcune posizioni gli azzurri che commettono qualche sbavatura in alcuni elementi del programma con caduta di Nicole nell’ultimo salto lanciato. e restano ampiamente al di sotto dei canadesi nel tecnico (attorno ai 66 punti)

3.39: Bene i salti lanciati della coppia italiana, in particolare il triplo toe-loop

3.38: Sul ghiaccio ora la coppia azzurra composta da Nicole della Monica e Matteo Guarise che si esibiscono su ree of Life Suite di Roberto Cacciapaglia

3.36: Per i coreani arrivano 124.23 punti (63.65+60.58) che significa un totale di 193.63. Sono terzi alle spalle delle due coppie canadesi. Un po’ di delusione al kiss and cry

3.33: Prova positiva della coppia coreana che si fa apprezzare per la precisione nei salti lanciati e i sollevamenti spettacolari. Partono dall’11mo posto ma forse non ci sono gli elementi per mettersi davanti ai battistrada canadesi. Il programma tecnico è inferiore. Aspettiamo il punteggio…

3.28: Significativa ovazione del pubblico di casa per la coppia della Corea del Nord composta da Tae Ok Ryom e Ju Sik Kim che si esibisce sulle note di Je suis qu’une chanson di Diane Justler, nella versione di Ginette Reno

3.27: Per i canadesi arrivano 136.50 punti di libero (71.28+65.22) e con 204.02 Seguine/Bilodeau vanno al comando della classifica provvisoria. Gran punteggio!

3.25: I canadesi, dodicesimi dopo il programma corto, portano a termine un programma lungo senza particolari errori e in teoria hanno le carte in regola per superare i compagni di squadra e balzare al comando. Il punteggio tecnico dovrebbe essere più alto di Moore-Towers/Marinaro

3.20: Sul ghiaccio i canadesi Julianne Seguine e Charlie Bilodeau che si esibiscono su Wher’s my love di Syml

3.12: Sul ghiaccio per il warm up le coppie del secondo gruppo di merito che sarà chiuso dagli azzurri Della Monica/Guarise. Si parte invece tra poco con i canadesi Seguin/Bilodeau

3.11: Per i tedeschi Hocke/Blommaert arrivano 108.94 di libero (53.79+55.15) per un totale di 171.98 punti che li pone al quarto e ultimo posto

3.09: Punteggio tecnico piuttosto basso per la coppia tedesca che commette alcune imprecisioni e non dovrebbe riuscire a superare nessuna coppia rivale

3.04: Sul ghiaccio la coppia tedesca composta da Annika Hocke e Ruben Blommaert, sedicesima e ultima delle qualificate dopo il programma corto. Si esibiscono sulla colonna sonora di Romeo and Juliet di Abel Korzeniowski

3.03: I cechi Duskova/Bidar riescono a fare meglio della coppia statunitense con una prova tutto sommato positiva. Sono secondi con un libero da 123.08 punti (64.34+58.74) per un totale di 186.33

2.58: E’ il momento della coppia ceca composta da Anna Duskova e Martin Bidar che si esibiscono su un medley di temi tratti dagli spettacoli del Cirque du soleil

2.52: Prova sicuramente al di sotto delle aspettative per gli statunitensi che chiudono il programma libero con 120.27 (60.57+60.70 con un punto di penalità per la caduta) per un totale di 185.82: secondo posto per loro

2.50: Caduta per Chris Knierim

2.48: Sul ghiaccio ora gli statunitensi Alexa Shimeca Knierim e Chris Knierim che si esibiscono sulle note della colonna sonora di Ghost di David A. Stewart, Glen Ballard

2.46: Subito un grande punteggio per i canadesi che totalizzano 132.43 di libero (70.42+62.01) per un totale di 198.11

2.44: Qualche sbavatura soprattutto nei primi due salti, in particolare il triplo loop lanciato, per la coppia canadese Moore-Towers/Marinaro che porta a termine un ottimo programma lungo. Se il buongiorno si vede dal mattino ci aspetta una grande gara

2.38: Inizia la gara con i canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro che si esibiscono su Un Ange Passe di Alain Lefevre

2.30: Coppie sul ghiaccio per il warm up

2.25: Tra qualche minuto gli atleti del primo gruppo scenderanno sul ghiaccio per il warm up

2.15: Grande attesa per la gara odierna dopo i fuochi d’artificio del programma corto di ieri. Le prime due coppie hanno ottenuto due dei tre migliori risultati all time, mentre per il bronzo c’è lotta serratissima con almeno altre sette coppie in gara. I favoriti sono Savchenk/Massot che hanno i numeri anche per dare l’assalto alle prime due coppie della classifica

2.00: I primi a scendere in gara saranno i canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro che si esibiscono su Sweet Dreams nella versione di Terez Montcalm e Escada

1.55: Due le coppie italiane in gara, entrambe reduci dal record personale nel corto: Della Monica/Guarise, noni dopo il programma corto e settimi a scendere sul ghiaccio e Marchei/Hotarek, settimi dopo il programma corto e noni a scendere sul ghiaccio

1.50: Dopo il programma corto guidano i cinesi Sui/Han davanti ai russi Tarasova/Morozov e ai canadesi Duhamel/Radfod.

1.45: Buionanotte agli appassionati di pattinaggio artistico. Tra un 45′ saranno sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena i protagonisti del programma lungo delle coppie di artistico

