Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018: le startlist e gli orari del free skating delle coppie (giovedì 15 febbraio). Per l’Italia Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondřej Hotárek

Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo il programma libero, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondřej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport.

START LIST FREE SKATING COPPIE (ORE 02:30)

Sottrarre otto ore per conoscere gli orari italiani.

10:30:00 10:37:30 Warm-Up Group 1

10:38:00 10:46:20 1 MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael CAN 13 65.68

10:46:20 10:54:40 2 SCIMECA KNIERIM Alexa / KNIERIM Chris USA 14 65.55

10:54:40 11:03:00 3 DUSKOVA Anna / BIDAR Martin CZE 15 63.25

11:03:00 11:11:20 4 HOCKE Annika / BLOMMAERT Ruben GER 16 63.04

11:11:20 11:18:50 Warm-Up Group 2

11:19:20 11:27:40 5 SEGUIN Julianne / BILODEAU Charlie CAN 12 67.52

11:27:40 11:36:00 6 RYOM Tae Ok / KIM Ju Sik PRK 11 69.40

11:36:00 11:44:20 7 DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo ITA 9 74.00

11:44:20 11:52:40 8 ASTAKHOVA Kristina / ROGONOV Alexei OAR 10 70.52

11:52:40 12:07:40 Ice Resurfacing

12:07:40 12:15:10 Warm-Up Group 3

12:15:40 12:24:00 9 MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej ITA 7 74.50

12:24:00 12:32:20 10 ZABIIAKO Natalia / ENBERT Alexander OAR 8 74.35

12:32:20 12:40:40 11 JAMES Vanessa / CIPRES Morgan FRA 6 75.34

12:40:40 12:49:00 12 YU Xiaoyu / ZHANG Hao CHN 5 75.58

12:49:00 12:56:30 Warm-Up Group 4

12:57:00 13:05:40 13 SAVCHENKO Aljona / MASSOT Bruno GER 4 76.59

13:05:40 13:14:20 14 DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric CAN 3 76.82

13:14:20 13:23:00 15 SUI Wenjing / HAN Cong CHN 1 82.39

13:23:00 13:31:40 16 TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir OAR 2 81.68

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo