Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner, Divina Grazia per infuocare il ghiaccio: una Musa a caccia di medaglie

Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La Regina del Ghiaccio è carica per l’ennesima recita, per fare l’amore con il pattinaggio artistico sul palcoscenico più importante, per consacrarsi ulteriormente nella leggenda dello sport italiano. A un passo dal mito, nell’evento che catalizza l’attenzione di tutto il Pianeta, nella gara che tutti gli italiani aspettano da settimane, Carolina Kostner dovrà essere perfetta per incominciare nel migliore dei modi la sua rincorsa verso le medaglie.

Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesina si è presentata spegnendo le 31 candeline: l’età però è solo un numero per la più grande di sempre vista alle nostre latitudini, due mere cifre che non pesano per chi dà sempre il cuore e l’anima quando si concede al grande pubblico, quando si presenta a un evento, quando vuole gettare il cuore oltre l’ostacolo per diventare sempre più mito. Quattro anni fa riuscì a mettersi al collo la medaglia di bronzo, Sochi le regalò quel tanto agognato podio a cinque cerchi che le era mancato a Vancouver 2010 e a Torino 2006, quando fu portabandiera all’esordio. Alla sua quarta Olimpiade, quella della massima maturità, quella della piena consapevolezza, Carolina va a caccia di un nuovo alloro per scrivere una nuova pagina di storia: ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ha le potenzialità tecniche, fisiche e mentali per riportare il tricolore su quei magici pennoni, ha il cuore e la testa che servono per fare la differenza e regalare a tutta la Nazione un nuovo sogno da ricordare per l’eternità.

Questa notte (ore 06.14 italiane) Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio per eseguire il suo programma corto, uno dei suoi punti di forza, un cioccolatino da gustare secondo dopo secondo, un concentrato di maestria e di grazia che rapisce chiunque lo guardi, indipendentemente dal tifo. L’azzurra dovrà posare i primi mattoncini per la scalata al podio: servirà mettere in chiaro le cose nei confronti delle avversarie e lanciarsi con ottimismo verso il programma libero che sabato definirà il podio. Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva sono probabilmente irraggiungibili ma per il bronzo…

(foto Valerio Origo)