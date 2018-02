LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Kostner seconda dietro Medvedeva, Marchei/Hotarek secondi con record italiano, Cappellini/Lanotte quarti e l’Italia è in corsa per il podio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle prime cinque posizioni per disputare la seconda fase di gare con i programmi liberi e magari dare l’assalto a un bronzo che ora appare lontanissimo: la classifica infatti vede in testa il Canada davanti a Usa e Giappone, poi OAR, Cina, Israele e Italia, che ha le potenzialità di scalare due posizioni, facendo leva su Cappellini/Lanotte e su Carolina Kostner

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del team event di pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esibizione dopo esibizione per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

LE STARTLIST DELLA SECONDA GIORNATA DI GARE DEL TEAM EVENT

Il resoconto dello short program maschile

Il resoconto dello short program delle coppie di artistico

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA SHORT DANCE

CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO FEMMINILE E IL RESOCONTO DELLA PRIMA PARTE DEL TEAM EVENT

CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL PROGRAMMA LUNGO DELLE COPPIE DI ARTISTICO













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

6.42: appuntamento dunque a domani notte per tifare Italia che schiererà Matteo Rizzo nell’indivduale maschile, Carolina Kostner nell’individuale femminile e Cappellini/Lanotte nella free dance

6.40: questa la classifica quando mancano tre eventi alla fine: Canada 45, OAR 39, Usa 36, Italia 35, Giappone 32

6.36: Zabiiako/Enbert totalizzano 133.28 e sono secondi. L’Italia è a un solo punto dagli Stati Uniti!!! Ci vorrà un mezzo miracolo ma l’Italia può giocarsi un clamoroso podio

6.34: Un errore prima della preparazione dell’ultimo sollevamento con caduta di Zabiiako

6.33: non ci sono errori nella prova dei russi finora

6.30: ancora un momento importante per gli azzurri, Sul ghiaccio i russi Zabiiako/Enbert che si esibiscono su Too Close, The Sleeping Beauty. Se si inseriscono tra Marchei/Hotarek e gli statunitensi, l’Italia avrebbe un solo punto di distacco dalla coppia Usa

6.28: Per Duhamel e Radford arrivano 148.51 (77.26+71.25) e sono in testa alla classifica

6.25: splendida prova della coppia canadese che mette ulteriormente l’ipoteca sull’oro: nessun errore evidente, salti perfetti sia lanciati che paralleli. Andranno in testa!

6.22 sul ghiaccio per il Canada Duhamel/Radford che si esibiscono su Hometown Glory di Adele

6.21: Con 126.56 (64.82+72.84) la coppia statunitense va nettamente dietro agli azzurri ed è seconda

6.17: ancora qualche imperfezione nella parte finale del programma lungo degli statunitensi che saranno dietro agli azzurri

6.14: atterraggio su due piedi nel triplo Salchow lanciato, sbavatura anche sul triplo Salchow e caduta per Shimeca sul triplo Toeloop in parallelo

6.12: momento importante anche per l’Italia. Sul ghiaccio ci sono gli statunitensi Shimeca Knierim/Shimeca che si esibiscono sulle note della colonna sonora del musical Ghost

6.04: nuovo record italiano per Machei/Hotarek che totalizzano 138.44 (72.02, 67.42), peccato per un punto di deduzione

6.01: Grandissima prova di Marchei e Hotarek, forse la migliore della loro carriera. Nessuna sbavatura e arriverà un grande punteggio!

6.00: bene i sollevamenti e perfetto anche il triplo Lutz lanciato!

5.58: nella prima metà del programma tutti i salti eseguiti perfettamente dalla coppia azzurra

5.56: è il momento dell’esordio olimpico di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek che si esibiscono sulle note della colonna sonora di Amarcord di Nino Rota

5.54: Suzaki/Kihara totalizzano 97.67 (49.24+49.43)

5.52: caduta sul triplo Lutz lanciato per Suzaki, errore anche sul triplo Salchow e qualche sbavatura qua e là per i giapponesi che difficilmente riusciranno ad evitare l’ultimo posto

5.47: sul ghiaccio la coppia giapponese Suzaki/Kihara che si esibiscono sulle note di Romeo e Giulietta di Nino Rota

5.40: a breve prende il via del programma lungo delle coppie di artistico. La Russia schiera Zabiiako/Enbert, coppia “di riserva”, per l’Italia scendono in pista Marchei/Hotarek

5.10: Alle 5.40 sul ghiaccio le cinque coppie di artistico che saranno impegnate nel programma lungo. Per l’Italia Marchei/Hotarek

5.07: L’Italia grazie a Kostner sale addirittura al quarto posto a pari merito con il Giappone. Guida il Canada, seconda la OAR (Russia), terzo posto per gli Usa

5.05: per Medvedeva arrivano 81.96 punti! (42.83+38.23). E’ PRIMATO MONDIALE!!! Non c’è partita ma Kostner è comunque ottima seconda e l’Italia sarà nelle prime cinque

5.03: Medvedeva è oggettivamente ingiocabile. Tiene tutti i salti nella seconda parte del programma, come sempre, e non commette sbavature

4.58: ultima atleta in gara, la più attesa Evgenia Medvedeva, per la OAr. Si esibisce sulle note di Notturno di Chopin

4.56: errore di Osmond sulla combinazione e grado 3 nella sequenza di passi. Per la canadese arrivano 71.38 (35.10+36.28), secondo posto per la canadese

4.53: la canadese Kaetlyn Osmond è sul ghiaccio e si esibisce sulle note di Edith Piaf: Sous le ciel de Paris e Milord

4.51: qualche sbavatura ma nessun errore grave per Miyahara che totalizza 68.95 (34.33+34.62). E’ seconda con un centesimo di vantaggio sulla statunitense Tennell

4.47: Sul ghiaccio la giapponese Satoko Miyahara che si esibisce sulla colonna sonora di Memorie di una Geisha

4.45: CAROLINA KOSTNER VOLA IN TESTA CON 75.10 (36.96+38.14)!!!!

4.42: soddisfatta Carolina Kostner alla fine della sua prestazione. Non ci sono stati gravi errori. Solo una piccola sbavatura in uscita del secondo salto della combinazione

4.41: bene la combinazione di salti, il triplo Rittberger e il doppio Axel

4.40: E’ il momento di Carolina! La Kostner ha il primo compito di portare l’Italia in finale e punta in alto: si esibisce su Ne me quitte pas nella versione di Celine Dion

4.38: non commette errori la beniamina di casa Choi che chiude la sua prova con un punteggio di 65.73 (37.17+28.57) che significa secondo posto

4.29: dopo la pausa per il warm up riparte la gara fra poco con la padrona di casa coreana Dabin Choi, che si esibisce sulla colonna sonora di Papa Can You Hear Me

4.24: caduta in avvio di programma per la tedesca Schott che arriva a quota 55.32 (29.35+26.97): terzo posto provvisorio

4.19: In gara ora la tedesca Nicole Schott che si esibisce su Nella Fantasia

4.15: prova da dimenticare per la francese Meite che sbaglia la combinazione di salti e cade al termine del triplo Lutz successivo. Per lei terzo posto provvisorio con 46.62 (22.79+24.83)

4.12: sul ghiaccio la francese MAe Berenice Meite che si esibisce su Halo, Run the World di Beyonce

4.09: Bella prova della statunitense Tennell che si spinge molto avanti nel programma tecnico e totalizza 68.94 (38.94+30). Usa al primo posto provvisorio

4.05: In gara per gli Usa la campionessa statunitense Bradie Tennell che si esibisce su Taeguki by Dong-Jun Lee

4.04. La cinese Li non commette errori e totalizza 58.62 punti (32.95+25.97) e va in testa alla classifica provvisoria

3.58: sul ghiaccio ora la cinese Li Xiangning che si esibisce sulla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso

3.58: 46.30 per la israeliana Buchanan, soddisfatta della sua prestazione

03:50 Riprende la prova a squadre con lo short program femminile. La prima ad esibirsi sarà l’israeliana Aimee Buchanan.

3.26 L’Italia è quinta dopo le prime tre prove del Team Event. Sarà decisiva Carolina Kostner per l’accesso alla finale.

03:22 Il pattinaggio torna alle 03.45 con il programma corto femminile, dove sarà protagonista Carolina Kostner.

03:21 I russi Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev sono secondi con 74.76 punti. Anna Cappellini e Luca Lanotte chiudono in quarta posizione.

03:14 Campioni olimpici a Vancouver 2010 ed argento a Sochi 2014, Tessa Virtue e Scott Moir si portano al comando con 80.51 punti. Mancano solo i russi Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev per completare questo segmento di gara.

03:07 Anna Cappellini e Luca Lanotte si piazzano al secondo posto provvisorio con 72.51 punti, a causa anche di una deduzione. Ora i formidabili canadesi Tessa Virtue e Scott Moir.

03:00 Prestazione in linea con le aspettative per Maia ed Alex Shibutani: gli statunitensi passano al comando con 75.46 punti. Ora sul ghiaccio gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte.

02:54 La coppia nipponica ottiene il primo posto provvisorio con 62.15 punti. Ora tocca ai fratelli statunitensi Maia ed Alex Shibutani.

02:47 Sta per avere inizio il secondo gruppo della short dance con la coppia giapponese Kana Muramoto / Chris Reed.

2.39: la coppia francese Laurialt/Le Gac porta a termine una buona prova e va in testa con 57.94 punti

2.34 – sul ghiaccio la coppia francese composta da Laurialt e Le Gac che si esibisce su Salsa, Rhumba, Salsa

2.32: buona prova della coppia cinese che non commette errori e va al comando con il punteggio di 56.98 (27.75+29.23)

2.27: Altro momento importante. Sul ghiaccio i cinesi Wang/Liu che si esibiscono su Rhumba e Samba

2.25: la coppia coreana totalizza 51.97 (24.88+27.09) che frutta il secondo posto alle spalle dei tedeschi

2.21: sul ghiaccio i padroni di casa coreani: Min/Gamelin che si esibiscono su Samba (Despacito), Rhumba, Samba

2.19: Prova senza particolari sbavature per i tedeschi Lorenz/Polizoakis che totalizzano 56.88 (28.97+27.91) e vanno momentaneamente in testa

2.14: tocca ora ai tedeschi Lorenz/Polizoakis che si esibiscono su Salsa, Rhumba, Samba

2.11: buona prova degli israeliani Tankova/Zilberberg che chiudono il programma corto con 44.61 (22.32+22.29)

2.00: i primi a scendere sul ghiaccio sono gli israeliani Tankova/Zilberberg ed è già un momento importante perchè gli azzurri devono fare gara proprio su Israele che al momento li sopravanza. Gli israeliani si esibiranno su Cha Cha, Samba, Cha Cha

1.55: si inizia con il programma corto delle coppie di danza

1.51: l’Italia cala gli assi con Cappellini/Lanotte nello short program delle coppie di danza e Carolina Kostner nel programma corto femminile. Ci sono da recuperare due posizioni per disputare la finale a cinque squadre con tutti i programmi lunghi

1.48: buonanotte agli appassionati di pattinaggio artistico. Fra poco inizia la seconda delle tre giornate di gara del Team Event di pattinaggio artistico

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter