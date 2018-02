LIVE Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Germania in DIRETTA. 25-3, azzurre in goleada! Dominio totale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile. Le azzurre scenderanno in acqua a Volos (Grecia) per affrontare la modesta formazione teutonica: si preannuncia una partita assolutamente agevole per il nostro Setterosa che va a caccia di una nuova goleada dopo quella rifilata a Israele. L’obiettivo è quello di strappare un successo di larga misura che varrebbe anche la qualificazione alla Final Six della nuova competizione organizzata dalla LEN. Le ragazze di coach Conti partono con tutti i favori del pronostico trascinate dalle tante stelle presenti in squadra come Bianconi, Emmolo, Galardi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













Grazie per averci seguito.

ITALIA-GERMANIA 25-3.

D’Amico e Gragnolati chiudono i conti: 25-3.

31′ D’Amico arrotonda il risultato: 23-3.

30′ DOPPIETTA DI PALMIERI nel giro di pochi secondi! 22-3 per le azzurre.

30′ Palmieri si gira benissimo davanti al portiere e buca la rete.

29′ Botta e risposta tra Stiefel e D’Amico: 20-3 per l’Italia.

27′ La partita sta regalando pochi spunti. L’Italia si sta accontentando e amministra la situazione. Applicato anche un po’ di turnover.

25′ Botta e risposta tra Garibotti e Kostruba: 19-2 per l’Italia.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO. Entra Lavi tra i pali.

FINISCE QUI IL TERZO QUARTO. ITALIA-GERMANIA 18-1.

24′ PICOZZIIIIIII! Domitilla arrotonda il risultato.

23′ AVEGNOOOOO! FIRMA LA TRIPLETTA PERSONALE e ci porta sul 17-1.

Entriamo negli ultimi due minuti di gioco.

21′ Traversa di Queirolo. In questa terzo quarto abbiamo segnato soltanto due gol, le azzurre hanno spinto con meno aggressività.

19′ Tabani finisce nel pozzetto ma la Germania non sfrutta il vantaggio. L’Italia si distende e un tracciante meraviglioso di Queirolo ci regala il 16-1.

19′ GOOOOL! La prima rete del periodo, ci pensa Aiello che si gira bene in area e segna il 15-1.

18′ La Germania ora sembra più propositiva (per i suoi standard naturalmente) ma l’Italia fa buona guardia sena particolari problemi.

17′ Primo minuto di controllo per l’Italia che nella ripresa punterà ad ampliare il proprio vantaggio.

INIZIA IL TERZO QUARTO.

ITALIA-GERMANIA 14-1.

16′ Ultimo minuto senza grosse occasioni. FINISCE QUI IL SECONDO QUARTO.

15′ La Germania ha chiamato time-out, al rientro attacca vanamente, l’Italia si riorganizza subito ma colpiamo un palo dalla lunga distanza con D’Amico.

14′ GOLEADA DI DIMENSIONI ESAGERATE! GRAGNOLATI entra e marca subito. Dal perimetro è una sentenza: 14-1.

14′ E ANCORAAAAAAAA! AVEGNOOOOOO! Parata del nostro portiere, lancio lunghissimo per la compagna di squadra che sola davanti al portiere non può sbagliare: doppietta nel giro di pochissimi secondi e 13-1.

14′ AVEGNO! GOOOOOOL! Anche lei va a referto con un bel tiro da posizione defilata, nuova papera del portiere e il pallone si insacca: 12-1, è una vera e propria goleada come volevamo alla vigilia.

14′ AIELLOOOOOO! Contropiede fulmineo, arriva sola davanti al portiere e scaraventa il pallone alle sue spalle: 11-1 per le azzurre.

13′ Errori da una parte e dall’altra.

13′ Si sblocca anche Bianconi con una bella conclusione in diagonale. L’Italia arriva in doppia cifra: 10-1 su una Germania inesistente.

12′ Aiello commette fallo in attacco, poi insacca ma viene annullato. Sempre 9-1 per le azzurre.

11′ Il tiro di Garibotti si spegne sulla traversa. Negli ultimi minuti l’Italia ha un po’ persa la vena realizzativa che invece aveva avuto nel primo quarto.

10′ TABANI! Ristabilite subito le distanza: palla in mezzo, tira sulla traversa ma poi sulla ribattuta si fa trovare pronta: 9-1.

9′ Ha segnato la Germania. Tiro dalla lunghissima distanza di Vosseberg, Gorlero si fa sorprendere: 8-1.

9′ Il tiro di Bianconi viene parato. Una delle poche sbavature delle azzurre in questa partita che stiamo letteralmente dominando.

INIZIA IL SECONDO QUARTO. L’Italia vince lo sprint.

FINISCE IL PRIMO QUARTO. ITALIA-GERMANIA 8-0, ci sono solo le azzurre.

8′ PALMIERI INDEMONIATA! Azione replay di quella di trenta secondi fa, Valeria perfetta nell’arpionare il passaggio di una compagna e poi a girare in porta.

7′ GOOOOOOOL! PALMIERI si gira a centroarea, le avversarie non riescono a contrastarla e il pallone si insacca: 7-0. Stiamo viaggiando sulla media di un gol al minuto, la Germania non ha mai tirato in porta.

6′ ANCORAAAAAAA! GOOOOOOOOOOOOL! QUEIROLOOOOOOOOO! Lancio lungo del nostro portiere, le tedesche commettono fallo, palla in mezzo per Elisa che confeziona la doppietta: 6-0.

6′ QUEIROLO! Va via in contropiede, la difesa tedesca è inesistente, si alza sull’acqua e buca il portiere avversario: 5-0. Ci siamo solo noi..

5′ PALMIERIIIIIIIIIIIII! Si divincola in mezzo a tre avversarie davanti alla porta, tira debolmente ma il portiere avversario commette una papera e il pallone entra: 4-0.

ITALIA-GERMANIA 3-0.

4′ GOOOOOOOOL! GARIBOTTIIIIIII! Azione rapidissima, arriva al perimetro e scaraventa un missile.

4′ Tabani finisce nel pozzetto, l’Italia concede la seconda superiorità alla Germania che però non concretizza. Stoppiamo le loro velleità sul nascere.

3′ Stiamo difendendo benissimo, non concediamo nulla alla Germania che si sta dimostrando decisamente inferiore. Purtroppo non riusciamo a firmare il 3-0.

ITALIA-GERMANIA 2-0.

3′ L’Italia costruisce bene al perimetro e Picozzi infila il 2-0. STIAMO DOMINANDO.

2′ Queirolo commette fallo e finisce nel pozzetto ma la Germania non concretizza la superiorità numerica.

2′ Ancora una grande difesa dell’Italia che impedisce alla tedesche di tirare, andiamo via bene in fase offensiva, palla in mezzo per Gorlero che però questa volta viene stoppata dal portiere.

ITALIA-GERMANIA 1-0.

1′ Grande difesa dell’Italia che impedisce alla Germania di tirare, Garibotti sul ribaltamento di fronte è bravissima a concretizzare dalla lunga distanza.

18.00 INIZIA LA PARTITA. La Germania vince il primo sprint.

17.59 Gorlero, Tabani, Garibotti, Queirolo, Aiello, Bianconi, D’amico: questo il nostro Setterosa.

17.58 Le giocatrici si stanno stringendo le mani. Ormai è tutto pronto per iniziare.

17.55 Le squadre stanno per entrare a bordo vasca.

17.51 Attesa per vedere la composizione del Setterosa, dovrebbe essere confermata la formazione delle ultime due uscite.

17.50 Dieci minuti all’inizio della partita. L’Italia va a caccia della goleada ma non dovrà distrarsi.

17.48 Le ragazze inseguono una larga vittoria che garantirebbe la qualificazione alla Final Six della nuova competizione continentale. Domani poi la chiusura contro la Grecia. Ricordiamo che si gioca a Volos, proprio in terra ellenica.

17.46 Le azzurre tornano in vasca dopo aver demolito Israele per 19-0 e perso contro l’Ungheria all’esordio. Oggi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione teutonica.

17.45 Buonasera a tutti. Alle 18.00 inizierà Italia-Germania, match valido per l’Europa Cup di pallanuoto femminile