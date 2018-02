LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA mercoledì 14 febbraio: posticipato l’inizio della gara di slalom femminile, le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling, c’è Alessandro Pittin!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino.

Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon. Le azzurre dovranno reagire ad un momento complicato e ritrovare quella precisione con la carabina che solitamente le contraddistingue. Con ogni errore che assegnerà un minuto di penalità, sparare bene sarà la condizione imprescindibile per poter covare sogni di gloria. Si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica. L’azzurro dovrà cercare di partire con uno svantaggio massimo di un minuto nella prova di sci di fondo sui 10 km. Servirà il salto della vita. Debutta poi la squadra di curling maschile ed impegnate anche le coppie di artistico e non dimentichiamoci dello slalom femminile dove però le chance per le nostre azzurre Irene Curtoni, Chiara Costazza, Manuela Moelgg sono molto limitate

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 01.00. Buon divertimento a tutti.

