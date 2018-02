LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA giovedì 22 febbraio: Sofia Goggia dà forfait per la combinata alpina, ultima carta per Arianna Fontana. La staffetta femminile di biathlon ci crede

Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e la statunitense Mikaela Shiffrin. Saranno loro due le vedette ma attenzione a possibili outsider. Nella prova tra i pali stretti il norvegese Henrik Kristoffersen, reduce dalla rimonta strepitosa nel gigante, cercherà di vendere la cara la pelle mentre gli azzurri Stefano Gross, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer cercheranno di fare il meglio possibile con Gross non nelle migliori condizioni. Poi nella prova di combinata, Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone e Johanna Schnarf punteranno al meglio possibile in una specialità non nelle loro corde.

Nella mattinata italiana, Arianna Fontana ci riprova nei 1000 metri. Il fenomeno tricolore dello short track, con un oro ed un argento in bacheca, vorrebbe chiudere il cerchio con un’altra medaglia ed entrare di diritto, ancor più, nella leggenda. E poi la staffetta femminile di biathlon dove le nostre Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer aspirano al podio dovendo fare i conti con avversarie molto forti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di quest’altra giornata delle Olmpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 02.00 per farvi compagnia tutta la giornata. Buon divertimento!

Foto: Fisi-Pentaphoto