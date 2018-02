LIVE Napoli-Lazio, Serie A 2018 in DIRETTA 4-1: la chiude Mertens!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo serale del sabato della 24ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Si sfidano, allo Stadio San Paolo di Napoli alle 20.45, i padroni di casa partenopei, che sono in vetta alla classifica, e la Lazio, in quello che è sicuramente il big match di questo turno. C’è tantissima attesa nella città campana per questa sfida che può valere tanto in chiave scudetto: la Juventus ha già piazzato la sua carta, vincendo ieri a Firenze, e dunque al momento è in testa virtualmente. Hamsik e compagni vogliono assolutamente vincere per tornare a guardare tutti dall’alto. Match davvero complicato visto l’avversario: i ragazzi di Inzaghi sono terzi in classifica e vogliono restare in quelle zone della graduatoria, per agguantare la qualificazione in Champions League. Sfida tra fenomeni in zona offensiva: da una parte Insigne e Mertens (se pur acciaccato), dall’altra Immobile e Milinkovic Savic.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Napoli-Lazio, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45.Buon divertimento a tutti.

92′: finisce qui. 4-1 per il Napoli che ripete il risultato dell’andata. Partenopei nuovamente in testa alla classifica.

89′: due minuti di recupero.

87′: partita praticamente finita, si aspetta solo il fischio finale.

85′: altro cambio per i partenopei, fuori Callejon dentro Maggio.

83′: cambio per il Napoli, fuori Allan dentro Rog.

82′: Jorginho ci prova dalla distanza. palla fuori.

80′: ora il Napoli scherza gli avversari, arrivano gli olè del San Paolo.

75′: altra combinazione meravigliosa di Insigne e Mertens! Il belga serve l’azzurro che ci prova a giro, para Strakosha.

72′: GOL MAGNIFICO DEL NAPOLI! Tutto di prima, Zielinski muove la palla che è una meraviglia e la mette dentro per Mertens che con un tocco morbido supera Strakosha. 4-1, come all’andata.

70′: splendida parata di Strakosha su Zielinski che ci ha provato da fuori.

69′: serve un episodio. Diventa proprio impossibile per i biancocelesti.

66′: ultimo cambio per la Lazio, ancora più offensivo. Esce Leiva, entra Nani. Ci prova con un 4-2-4.

65′: il Napoli ora gestisce la palla e fa correre i laziali.

63′: giallo per De Vrij per fallo su Allan.

62′: la Lazio non riesce a reagire.

60′: doppio cambio per la Lazio. Fuori Lulic e Luis Alberto, dentro Caicedo e Lukaku. Prova una formazione ultra offensiva Inzaghi.

59′: ci prova Milinkovic dalla distanza, palla a lato.

56′: ANCORA NAPOLI!!! MARIO RUI!!! Dalla distanza colpisce Zielinski che la devia in porta, Strakosha fermo. 3-1 clamoroso!

55′: esplode il San Paolo! Napoli che torna in vetta alla classifica.

54′: CLAMOROSO AUTOGOL DI WALLACE! Callejon la mette in mezzo e il difensore anticipa Strakosha. 2-1!

53′: la Lazio deve cambiare qualcosa, sta subendo troppo la pressione napoletana. Come all’andata i biancocelesti sono partiti forte e stanno subendo il ritorno del Napoli.

52′: RADU!! Miracolo incredibile su tiro a botta sicura di Insigne! La Lazio non esce più dalla trequarti.

49′: Insigne!!! Splendida combinazione con Mertens, la punta campana prova a giro e la palla esce davvero di centimetri.

48′: la Lazio ora non riesce ad uscire dal pressing partenopeo. Il pubblico di casa spinge i campani.

48′: partito fortissimo il Napoli! Gran palla di Insigne per Mertens che di testa ci prova, blocca Strakosha.

47′: ci prova subito Insigne! Para Strakosha.

46′: si riparte.

46′: rientrano in campo le squadre. Per il Napoli entra Zielinski al posto di Hamsik.

45+2’: finisce qui il primo tempo, 1-1.

45’: due minuti di recupero.

44’: brutto fallo di Milinkovic Savic, ammonito.

43’: PAREGGIO DI CALLEJON! Splendida palla in profondità, difesa della Lazio ferma e lo spagnolo può colpire in solitaria. 1-1

42’: brutto fallo di Parolo a netà campo. Ammonito.

39′: splendida ripartenza per la Lazio! Milinkovic strepitoso, fermato in angolo.

38′: Mertens aveva servito Insigne in area, ma il trequartista non è riuscito a metterla in porta.

36′: Lucas Leiva incredibile, non lascia passare davvero nulla.

35′: la Lazio continua a spingere, il Napoli non riesce a reagire.

33′: ancora Insigne! Prova ancora una volta la magnifica giocata da fuori area!

30′: prestazione spaziale al momento di Lucas Leiva, che a centrocampo non sta facendo ragionare la mediana napoletana.

28′: Parolo! Sfiora la rete di testa il centrocampista con un ottimo inserimento su cross dalla destra di Marusic.

26′: partita bloccata a metà campo. Le combinazioni dei padroni di casa al momento non riescono.

24′: il Napoli ora prova ad aumentare il ritmo. A caccia del pareggio.

22′: prova la magia Insigne! Pallonetto a giro sul secondo palo, la palla esce davvero di poco.

20′: prima una splendida giocata di Milinkovic Savic, poi ci prova Mertens da 30 metri al volo. Le stelle provano ad accendersi.

19′: proseguono gli scontri a metà campo, nessuno tira indietro la gamba.

16′: ci prova Insigne con il tiro al volo, palla che esce fuori di tanto.

15′: Milinkovic, Immobile e Luis Alberto stanno spaventando la difesa campana che, con Tonelli, non si sta alzando al meglio.

13′: la Lazio sta stringendo al meglio sulle punte napoletane, poi si appoggia su Immobile per provare a ripartire con la classe di Luis Alberto.

11′: l partita preparata da Inzaghi è ottima. Il Napoli sta davvero soffrendo.

10′: la partita inizia ad innervosirsi.

9′: fermato Immobile in fuorigioco (che non c’era), lanciato verso la porta.

7′: un po’ di frenesia nelle azioni napoletane, la Lazio aspetta ed è pronta a ripartire.

6′: il Napoli ha subito il colpo. Ora prova a fare il proprio gioco sulla trequarti, ma i biancocelesti ovviamente si chiudono al meglio.

3′: beffato Reina con la suola, dormita della difesa azzurra.

3′: LA SLBOCCA DE VRIJ! Palla dall’esterno di Immobile e deviazione del centrale che timbra l’1-0! Clamoroso al San Paolo!

2′: bella ripartenza di Immobile che viene fermato in angolo.

1′: il Napoli alza subito la pressione, la Lazio aspetta e prova a partire in contropiede.

1′: primo pallone per i padroni di casa.

20.47: si comincia.

20.42: tutto pronto, tra poco squadre in campo.

20.30: parla Nani ai microfoni di Premium Sport. “Questa è una partita molto importante per noi, è una partita che può far aumentare la motivazione, quella che abbiamo avuto nelle gare precedenti. Ci sono tante voci attorno al nostro gruppo e alla nostra squadra perché abbiamo fatto un bel lavoro fino a oggi e non vogliamo lasciarlo a metà. È stato bellissimo per tutti noi, per i nostri tifosi, il nostro club”.

20.15: parla Hamsik nel pre partita a Premium Sport. “Siamo abituati alla pressione ma non dobbiamo pensare al risultato della Juve ma alla nostra gara e a quello che dobbiamo fare. Io penso che la Lazio voglia fare bene, dobbiamo essere pronti e sarà una gara difficile perché è una squadra forte. Ci aspetta una gara difficile ma bella, noi giochiamo in casa e dobbiamo riprenderci il primo posto”.

Napoli (4-3-3) – Reina; Hysaj, Tonelli Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Maggio, Albiol, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas. All.: Sarri.

Lazio(3-5-1-1) – Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Vargic, Guerrieri, Patric, Bastos, Basta, Luiz Felipe, Caceres, Lukaku, Murgia, Crecco, Nani, Caicedo. All.: Inzaghi.

20.10: buonasera e bentrovati! Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali delle due squadre.

Foto: Carozza