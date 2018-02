LIVE MotoGP, Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio): Zarco davanti a tutti, Marquez primo degli inseguitori e Valentino Rossi (10°)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi.

E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che rendono al momento meno prestazionale la moto di Iwata rispetto alla Honda ed alla Ducati. Servirà un colpo di coda deciso in quanto l’inizio del Mondiale è sempre più vicino ed i presupposti per il “Dottore” non sono dei più lusinghieri.

Non si può dire lo stesso per Marc Marquez ed Andrea Dovizioso. Lo spagnolo è stato velocissimo sia sul giro secco che sul passo gara e sembra essere già in feeling con la sua Honda. Non buone notizie per gli avversari se questi sono i segnali manifestati dal campione del mondo in carica. Non si lascia però impressionare il “Dovi” contento del lavoro fatto in questi giorni e convinto di essere all’altezza del suo rivale.

Ci attende dunque una giornata piena di spunti tutti da vivere con OASport attraverso la DIRETTA LIVE del day-3 di test in Thailandia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si inizierà a partire dalle ore 03.00 italiane. Buon divertimento!













6.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:29.994 2 93 M. MARQUEZ +0.149 3 35 C. CRUTCHLOW +0.156 4 42 A. RINS +0.184 5 43 J. MILLER +0.196 6 4 A. DOVIZIOSO +0.396 7 53 T. RABAT +0.482 8 26 D. PEDROSA +0.516 9 9 D. PETRUCCI +0.579 10 46 V. ROSSI +0.643

5.53 Sorprende Jack Miller entrato in simbiosi con la sua Ducati facilmente. Attualmente in quinta posizione l’australiano del Team Pramac.

5.42 Nuovamente in pista anche Dovizioso. Il forlivese sta provando nuovi componenti sulla moto non andando oltre tempi sull’1’32”.

5.31 Ottima anche la consistenza del passo gara di Rins che in 1’31/4 – 1’31″5 fa capire di disporre di un gran set-up sulla sua moto.

5.23 Si torna a sentire rumore in pista con Crutchlow che inanella una serie di giri sul passo dell’1’31” alto.

5.11: Non ci sono miglioramenti sostanziali in questa fase e si lavora prevalentemente sul passo gara.

5.04: Non si gira in questo momento, i piloti stanno facendo il punto della situazione coi propri tecnici.

5.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi ottenuti: risale la china Valentino Rossi che si porta in decima posizione.

4.51: A rompere il silenzio ci pensa Zarco che in 1’29″994 abbatte il muro dell’1’30” strappando la prima posizione a Marquez.

4.40: I piloti rientrano tutti ai box per fare un po’ il bilancio della situazione.

4.34: Un grand passo quello del Cabronçito sempre sull’1’30”, a testimonianza della grande confidenza con questo tracciato del pacchetto nippo-spagnolo.

4.30: Dopo un momento di pausa, arriva Marquez che in 1’30″143 fa capire di essere in palla anche oggi conquistando la prima posizione con 7 millesimi di vantaggio su Crutchlow

4.24: Crutchlow lascia il segno ed in sella alla Honda LCR sigla il crono di 1’30″150.

4.15: Arriva Miller che con la Ducati Pramac stampa un gran crono di 1’30″190 ed è secondo mentre Dovizioso scivola in terza posizione

4.08: Grande crono di Rins che si prende ora la vetta della graduatoria con il tempo di 1’30″178

4.01 La prima ora è giunta al termine e davanti al gruppo ci sono le Ducati di Jack Miller e Andrea Dovizioso. Terzo Crutchlow, poi Zarco, Pedrosa e Marquez con Rossi a chiudere i primi dieci. In questi primi 60 minuti Iannone ha preferito tornare sulla vecchia carena, mentre Dovizioso si sta concentrando sull’ultima evoluzione aerodinamica. Per quanto riguarda Lorenzo lavoro comparativo tra GP17 e GP18.

3.51 Si fa vedere Zarco con la Yamaha del Team Tech3, piazzandosi in quinta posizione a 315 millesimi dalla vetta e dimostrando di saper interpretare bene la moto di Iwata pur non essendo quella ufficiale.

3.36 Marquez e Pedrosa sono in sesta e settima posizione a 331 e 332 millesimi di secondo dal vertice inanellando tantissimi giri.

3.22 Valentino Rossi in difficoltà. Solo 1’30″888 per il “Dottore” a 719 millesimi dalla vetta occupata ora da Dovizioso.

3.17 Jack Miller scatenato in questo inizio di turno con tornate super veloci con miglior tempo di 1’30″185 a prendersi la vetta della graduatoria mentre i big ancora aspettano.

3.06 Il sipario si è alzato alle ore 9;00 locali, le 3:00 in Italia. Tito Rabat è stato il primo pilota a scendere in pista per quest’ultima giornata di test che si concluderà alle ore 17:00

3.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test in Thailandia della MotoGP

Foto: Valerio Origo