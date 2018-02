LIVE Italia-Israele, Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa, serve una larga vittoria dopo la sconfitta con l’Ungheria

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà Israele. Nessun precedente tra le due Nazionali maggiori, poiché le nostre avversarie non si sono mai qualificate per Europei, Mondiali, o Olimpiadi.

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre dovranno ottenere una larga vittoria per non incappare in problemi in vista della qualificazione alla Final Six. La partita persa contro le magiare ha probabilmente precluso alle azzurre la possibilità di giungere al primo posto, importante per entrare in gioco direttamente dalle semifinali, ma sarà importante adesso vincere il più possibile e con la miglior differenza reti, per ottenere un incrocio favorevole nell’atto finale.

La gara inizierà alle 8.30 ora italiana. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell’inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Daniela Bolla)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA