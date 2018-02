LIVE Giappone-Italia, Coppa Davis 2018 in DIRETTA: 5-2, quinto set tra Fognini e Daniel (6-4 3-6 4-6 6-3)

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale presentarsi al doppio del sabato già sul 2-0.

La sfida tra Fognini e Daniel inizierà quando in Italia saranno le 4 di notte, a seguire Seppi-Sugita. Il nostro live inizierà in concomitanza con il primo singolare. Appuntamento dunque a qualche minuto prima delle 4. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













8.06: Profonda questa prima di servizio ad uscire del giapponese ed errore di dritto del ligure: 30-15.

8.05: Bel cross con il rovescio di Daniel che coglie di sorpresa Fabio: 15-15.

8.05: CHE DRITTO DI FOGNINI!!! Lascia immobile l’avversario ed 0-15.

8.04: Servizio e dritto micidiali per Fognini ed è 5-2, ad un passo da una vittoria tanto agognata il nostro tennista. Daniel in battuta per restare nel match.

8.03: ANCORA ACE!!!! Stavolta traiettoria centrale per l’azzurro ed 40-0.

8.03: ACE PER FOGNINI!!! Traiettoria esterna per il giocatore di Arma di Taggia: 30-0.

8.03: 15-0, dritto incrociato molto potente del ligure che costringe all’errore Daniel.

8.02: Largo il dritto in cross di Fognini ed è 4-2 per il ligure in questo 5° set. L’azzurro al servizio.

8.02: Sbaglia il dritto ad uscire Fognini ed altro vantaggio per Daniel: vantaggio per il nipponico.

8.01: Forza la seconda di servizio ed è doppio fallo (il 10° della sua partita). 40-40-

8.00: Bravo il giapponese in questa momento: gran palla corta e chiusura con la volée di rovescio. 4 punti consecutivi per lui e vantaggio Daniel.

7.59: Esagera Fognini cercando un vincente di dritto molto complicato e sparando il colpo in corridoio. 40-40.

7.58: NOOOO!!!!! Volée non impossibile fallita da Fognini su un passante di dritto non irresistibile di Daniel. 30-40

7.57: Sbaglia stavolta il rovescio lungolinea Fabio, affossando il colpo a rete: 15-40.

7.56: STRAORDINARIO FOGNINI!!!! Si muove benissimo da fondo e respinge tutto da fondo costringendo all’errore il giapponese: 0-40 e tre palle per il 5-1.

7.56: Spara fuori il suo dritto incrociato Daniel ed è 0-30.

7.55: Ma come sta giocando ora Fognini!! Palla corta con effetto ad uscire e pallonetto a completare l’opera: 0-15.

7.55: Al servizio Taro Daniel, sotto 4-1.

4-1 ACE DI FOGNINI

40-30 grandissimo passante di Fognini

30-30 finisce fuori il rovescio di Daniel

15-15 dritto in corridoio di Fabio

3-1 ITALIA! BREAK DI FOGNINI! Splendido dritto dell’azzurro che finisce all’incrocio delle righe

40-A altra palla break! Dai Fabio! Passante vincente dell’azzurro

40-40 attacca bene con il dritto Daniel e alla fine sbaglia ancora Fabio

30-40 brutto errore dell’azzurro

15-40 passante di dritto in rete di Fognini

0-40 lunghissimo il rovescio di Daniel

0-30 Fognini vince la lotta di rovescio. Momento importantissimo

2-1 game fondamentale questo appena vinto da Fabio. Un aiuto enorme è arrivato da Daniel con quel clamoroso errore a rete

A-40 largo il rovescio di Daniel

40-40 pazzesco errore a campo aperto con lo smash di Daniel. Un regalo incredibile. Parità

30-40 Fabio stecca con il dritto. Palla break per il Giappone

30-30 Fognini temporeggia a rete con due volèe morbide e alla fine arriva il passante di Daniel

30-0 due ottime prime dell’azzurro

1-1 Fognini sbaglia un comodo rovescio

40-30 doppio fallo di Daniel

40-0 brutta risposta di Fognini

30-0 dritto in corridoio di Fognini

1-0 gran dritto dell’azzurro, che tiene la battuta ad inizio quinto set

A-40 ace di Fabio

40-40 regalo di rovescio di Fognini

40-30 doppio fallo di Fabio

40-15 scambio tiratissimo e vinto da Fognini, con Daniel che alla fine sbaglia di rovescio

30-15 Daniel spara fuori il dritto

6-3 SI VA AL QUINTO! Doppio fallo di Daniel. Fognini pareggia i conti. Apparso un po’ stanco il giapponese

15-40 altro dritto vincen te di Fognini. Ci sono due set point.

15-30 passante in rete dell’azzurro

0-30 Fognini spinge con il dritto

5-3 ace di Fabio. Si resta avanti nel quarto set

40-0 tre prime in campo e altrettanti punti per Fognini

4-3 finisce fuori la risposta di Fognini. L’azzurro resta comunque avanti di un break

40-30 ace di Daniel

30-30 purtroppo Fognini spara fuori il dritto

0-30 sbaglia di rovescio il giapponese

0-15 subito un doppio fallo di Daniel

4-2 Fognini tiene bene il servizio

40-0 altro dritto vincente di Fabio

30-0 Fognini sfonda con il dritto

3-2 addirittura serve&volley per Daniel, che chiude il game

40-30 splendido rovescio di Fabio

40-0 va via comodo questo game per Daniel

30-0 Fognini sparacchia il dritto in corridoio

3-1 Fabio allunga nel quarto set.

40-15 ace di Fognini

30-0 subito due ottimi dritti di Fabio

Intanto nell’altro match in corso la Germania si porta 1-0 sull’Australia dopo la vittoria sofferta al tiebreak del quinto set di Alexander Zverev contro il giovane Alex De Minaur

2-1 ITALIA! BREAK DI FOGNINI! Altra accelerazione di dritto e break dell’azzurro

40-A Fabio spinge con il rovescio e obbliga Daniel all’errore di dritto

40-40 esce il passante dell’azzurro, ma ancora bravo Daniel sulla palla break

40-A splendido dritto all’incrocio delle righe di Fabio. Altra palla break

40-40 Daniel vince uno scambio lunghissimo e vola via dalla rabbia la racchetta di Fognini

30-40 palla break per Fabio. Finisce fuori il dritto di Daniel

30-30 rovescio lungo del giapponese

15-15 finisce fuori il lob di Fabio

1-1 prima vincente per Fognini, che tiene il servizio

A-40 comoda volèe dell’azzurro

40-40 Fabio spara ancora il dritto in corridoio

40-30 servizio e dritto. Schema perfetto di Fognini

30-15 lungo il rovescio di Daniel

0-15 subito doppio fallo di Fognini

1-0 ancora due errore di rovescio per l’azzurro. Daniel subito avanti nel quarto set

40-40 Fognini spinge bene con il rovescio. Parità

30-30 sbaglia di rovescio il giapponese

30-0 subito due errori di Fabio

6-4 TERZO SET PER IL GIAPPONE! Daniel mette in campo la risposta di rovescio e comanda ora 2-1

40-A Fognini spara fuori un comodo rovescio. Terzo set point

40-40 incredibile! Decimo doppio fallo di Fognini. Ancora parità

A-40 miracolo di Fognini, che si salva con due difese incredibili e poi trova il passante di rovescio

40-40 prima al corpo e parità

40-A finisce out il recupero di dritto dell’azzurro. Altro set point

40-40 scambio pazzesco e vinto da Fognini dopo due nastri clamorosi del giapponese

30-40 doppio fallo di Fognini. Set point per Daniel

30-30 Daniel aggressivo con la risposta e Fabio sbaglia il back

15-15 ennesimo errore di dritto dell’azzurro

5-4 Giappone. Fognini spara in rete la risposta

40-15 ancora un errore e stavolta di rovescio

30-15 dopo due brutti errori, arriva finalmente il dritto vincente dell’azzurro

4-4 Fognini spara fuori il dritto. Tutto da rifare

40-A ancora doppio fallo di Fognini

40-40 se ne va il rovescio di Daniel. Parità

30-40 l’azzurro annulla le prime due con freddezza con il dritto

0-40 altro errore di Fognini, questa volta con il back di rovescio. Bisogna difendere tre palle break

0-30 doppio fallo di Fognini

4-3 per l’Italia. Sbaglia di dritto Fognini e game facile per Daniel

40-15 due ottime prime del giapponese. Game veloce

4-2 scambio interminabile e alla fine Fognini chiude con la volèe di dritto aiutata anche dal nastro

40-30 viene a prendersi il punto a rete l’azzurro

30-30 doppio fallo di Fognini

30-15 prima vincente dell’azzurro

3-2 ITALIA! NUOVO BREAK FOGNINI! Sbaglia con il back il giapponese

40-A altra palla break

40-40 annullata! Prima vincente

40-A palla break per Fognini. Daniel fatica sul back dell’azzurro e mette fuori il dritto

40-40 fantastica accelerazione di dritto di Fabio

40-30 sbaglia ancora il passante Fognini con il rovescio

30-30 rimedia subito Daniel con un due attacchi di dritto

0-30 due errori consecutivi di rovescio del giapponese

2-2 altro regalo dell’azzurro, che spara fuori il rovescio. Arriva il controbreak di Daniel

15-40 errore di dritto del ligure e due palle immediate per il controbreak

15-30 brutto doppio fallo di Fognini

2-1 Italia. BREAK FOGNINI!!! Dritto stupendo del ligure.

15-40 Risposta profondissima, il nipponico non controlla.

15-30 Nastro che regala il punto al Giappone.

0-30 Errore forzato del nipponico.

0-15 Doppio fallo Daniel.

1-1 Servizio e dritto vincente.

40-30 Nastro molto sfortunato per l’azzurro.

40-15 Errore di dritto di Fognini.

40-0 Contropiede vincente di dritto.

30-0 Servizio-dritto-smash vincente.

15-0 Dritto vincente di controbalzo di Fognini.

1-0 Giappone. Fuori giri col dritto il ligure.

40-30 Dritto vincente di Daniel.

30-30 Errore in risposta del ligure.

15-30 Dritto in rete di Fognini.

0-30 Doppio fallo Daniel.

0-15 Bello smash per Fognini.

SET GIAPPONE Daniel chiude 6-3, errore di rovescio di Fognini. Tutto da rifare…

Set point Giappone. Sparacchia in rete di dritto l’azzurro.

40-40 Sbaglia di dritto Fognini.

Vantaggio Italia. Ottima prima esterna.

40-40 Doppio fallo.

Vantaggio Italia. Ace esterno.

40-40 Dritto vincente in uscita dal servizio.

Set point Giappone. Fuori giri col dritto Fabio.

40-40 Ottima prima di Fognini.

30-40 Set point per il Giappone.

30-30 Prima pesante del ligure.

15-30 Errore forzato del nipponico.

0-30 Erroraccio con lo smash di Fognini.

0-15 Errore di volo dell’italiano.

5-3 Giappone. Risposta in rete dell’azzurro.

Vantaggio Giappone. Altro errore di Fognini, che scaglia via la racchetta.

40-40 Ottima giocata al volo dell’italiano.

Vantaggio Giappone. In rete di dritto il ligure.

40-40 Stecca il dritto Fognini.

30-40 Doppio fallo Daniel, palla break Italia.

30-30 Altro vincente di rovescio per l’azzurro!!!

30-15 Fuori giri col rovescio il nostro tennista.

15-15 Dritto vincente di Fabio! Finalmente!

15-0 Altro errore dell’azzurro… Che serie negativa…

4-3 Giappone. Break Daniel. Nuovo dritto affossato in rete da Fognini.

30-40 Ace Fognini. Il falco conferma.

15-40 Buon attacco del ligure.

0-40 Doppio fallo….

0-30 Continua il momento no di Fognini.

0-15 Errore di dritto del ligure.

3-3 Ancora ottima prima di servizio. Ora in battuta Fognini con palle nuove.

40-0 Ottima prima del nipponico.

30-0 Errore in fotocopia dell’azzurro.

15-0 Fuori misura il rovescio di Fognini.

Intanto De Minaur è avanti 2-1 nel conto dei set su Zverev. 6-4 per l’australiano sul tedesco anche nella terza partita.

3-2 Italia. Ottima prima di Fognini.

40-30 Stecca col dritto Fognini.

40-15 Gratuito di dritto del nipponico.

30-15 Smorzata e chiusura al volo dell’italiano.

15-15 Fuori giri col dritto in corsa Daniel.

0-15 Nuovo errore gratuito di dritto del ligure.

2-2 Altro dritto in rete dell’italiano.

40-15 In rete di dritto l’azzurro.

30-15 Smash vincente del nipponico.

15-15 Risponde in corridoio il ligure.

0-15 Risposta vincente di Fognini.

2-1 Italia. Il ligure chiude con un ace.

40-15 Gran prima di Fognini.

30-15 Nastro nipponico in questa occasione.

30-0 Punti in fotocopia: servizio e dritto vincente.

15-0 Gran dritto di Fognini.

1-1 Lob da applausi di Fognini! Controbreak Italia!!!

15-40 In rete Fognini al termine di un lungo scambio.

0-40 Fuori giri col dritto il giapponese.

0-30 Ottimo colpo al volo dell’azzurro.

0-15 Stupendo dritto vincente del ligure.

1-0 Giappone. Break Daniel. Fognini in rete con il rovescio.

Vantaggio Giappne. Rovescio lungolinea vincente del giapponese.

40-40 Dritto vincente di Daniel.

Vantaggio Italia. Altro errore del nipponico.

40-40 Risposta profondissima di Daniel, che manda in difficoltà l’azzurro

40-30 Il nastro aiuta ancora il nostro rappresentante.

30-30 Che smorzata del buon Fabio!

15-30 Altro dritto in rete dell’italiano.

15-15 In rete di dritto Fognini.

15-0 Parte con un’ottima prima l’azzurro.

6-4 SET ITALIA!!!!! Il recupero di Daniel è in corridoio!

15-40 Due set point! Errore in uscita dal servizio del nipponico!!

15-30 Daniel in rete di dritto. Fabio a due punti dal set.

15-15 Dritto lungolinea vincente di Fognini

15-0 Errore forzato per Fognini.

5-4 Italia. Il nastro dà una mano a Fognini, ora il nipponico serve per restare nel parziale.

40-30 Spara in rete Daniel.

30-30 Overrule del giudice di sedia. Ace Fognini.

15-30 Ottima prima del ligure.

0-30 Altro errore Fognini. Il falco conferma.

0-15 Sbaglia di dritto Fognini.

4-4 Terzo doppio fallo del giapponese. Il falco conferma, è controbreak.

30-40 Ancora doppio fallo Daniel.

30-30 Ottima prima del nipponico.

15-30 Errore di rovescio di Fognini.

0-30 il nastro porta il doppio fallo al nipponico.

0-15 Gran punto di Fognini, che chiude al volo a rete.

4-3 Giappone. Break Daniel. Errore di dritto di Fognini.

Vantaggio Giappone. Il nastro butta fuori il dritto di Fognini. Il falco conferma.

40-40 Vincente di dritto in uscita dal servizio.

Vantaggio Giappone. Pessimo errore di voleè del ligure.

40-40 Dritto vincente del ligure.

30-40 Ace di seconda di Fabio.

15-40 Altro dritto in rete del ligure.

15-30 Daniel spara fuori la risposta.

0-30 Rovescio in rete di Fognini.

0-15 Gran passante di Daniel.

Intanto Zverev ha perso il secondo set con De Minaur ed è ora un set pari.

3-3. Dritto in rete di Fabio.

40-15 Sbaglia in lunghezza la risposta il ligure.

30-15 Stecca di dritto Fognini.

15-15 Gran punto del ligure chiuso con uno splendido rovescio lungolinea.

15-0 Ace al centro di Daniel.

3-2 Italia. Ace esterno di Fognini!!!

Vantaggio italia. Daniel in corridoio col dritto. Il falco conferma.

40-40 Gran attacco di Fabio, la difesa di Daniel è in corridoio.

Vantaggio Giappone. Daniel passa Fognini.

40-40 Daniel in corridoio col rovescio.

Vantaggio Giappone. Fabio sbaglia in lunghezza col rovescio.

40-40 Fuori giri col dritto il nipponico.

30-40 Attacco vincente di Daniel.

30-30 Dritto fuori misura del ligure.

30-15 Smash vincente di Fognini.

15-15 Ottima prima del ligure.

0-15 Dritto in rete di Fognini.

2-2. Controbreak Fognini. Serve & volley sbagliato dal nipponico.

0-40 Errore di rovescio in contenimento di Daniel.

0-30 Gran attacco di dritto di Fognini, Daniel non può nulla.

0-15 Gran rovescio vincente di Fognini.

2-1 Giappone. Gran rovescio lungolinea del ligure che si sblocca finalmente.

Vantaggio Italia. Daniel fuori giri col dritto.

40-40 Gran voleé del nostro rappresentante.

Vantaggio Giappone. Fognini affossa in rete lo schiaffo al volo.

40-40 Il ligure spara in rete il dritto.

40-30 Ace Fognini.

30-30 Dritto in rete del nipponico.

15-30 Risposta in rete di Daniel.

0-30 Dritto fuori misura del ligure.

0-15 Doppio fallo Fognini.

2-0 Giappone. Risposta in rete di Fognini.

Vantaggio Giappone. Il nastro dice no a Fabio.

40-40 Prova il vincente Daniel ma trova il corridoio.

Vantaggio Giappone. Servizio e smorzata vincente.

40-40 Risposta in rete del ligure.

30-40 Nastro fortunato per l’Italia e palla del controbreak.

30-30 Buona risposta di Fognini, che porta Daniel all’errore.

30-15 Pessimo errore col dritto in avanzamento del ligure.

15-15 Dritto in rete di Fognini.

0-15 Voleè in rete di Daniel.

1-0 Giappone. Break Daniel! Fognini sbaglia lo schiaffo al volo. Il falco conferma. Daniel al servizio.

30-40 Errore di dritto Fognini

30-30 Dritto largo di Fognini

30-15 Servizio e dritto vincente.

15-15 Ottima risposta di Daniel.

15-0 Servizio vincente del ligure

Inizia il primo set! Fognini al servizio

04.10 Giudice di sedia l’ellenica Eva Asderaki-Moore

04.05 I due tennisti sono in campo per il riscaldamento.

04.00 Sta per prendere il via anche il confronto tra Fabio Fognini e Taro Daniel.

03.55 Non solo Giappone-Italia: in campo in questi minuti anche Australia-Germania: nel primo singolare Alex De Minaur sfida Alexander Zverev. Il tedesco ha appena conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, con break decisivo al 12° gioco.

03.50 Il grande assente della sfida, il nipponico Kei Nishikori, ha conquistato in questo momento l’accesso alle semifinali del Challenger di Dallas battendo 7-6 (3) 6-3 il tedesco Dominik Koepfer.

03.40 Dopo il primo singolare il programma di giornata sarà completato dalla sfida tra il nostro numero due, Andreas Seppi, e Yuichi Sugita.

03.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della sfida di primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. Tra mezz’ora scenderanno in campo Taro Daniel ed il nostro numero uno, Fabio Fognini.

