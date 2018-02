LIVE Biathlon, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: individuale 15 km femminile, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale è una gara adatta alle due azzurre, che fanno della continuità al poligono il loro punto di forza. Proprio le serie di spari, però, sono stati il tallone d’Achille di Vittozzi e Wierer, che hanno pagato oltremodo le condizioni estreme di gara, con un freddo gelido ed un vento che si presenta con folate violente. Fattori che vanno gestiti, soprattutto in una gara in cui sbagliare costa carissimo: per ogni errore viene aggiunto un minuto al tempo finale. La favorita per la gara è Laura Dahlmeier, reduce dalla doppietta sprint-inseguimento in cui ha commesso un solo errore in sei poligoni. La sua prima avversaria sarà Anastasiya Kuzmina ma occhio alle tante big a caccia di riscatto, come Kaisa Makarainen e Darya Domracheva.

Una gara da non perdere, che scatterà alle ore 12.05, le 20.05 di PyeongChang. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018!

Foto: Nicolò Persico