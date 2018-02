Karate, Serie A Guadalajara 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La stagione del karate è entrata ufficialmente nel vivo ormai da qualche settimana e nel prossimo weekend prenderà il via anche la Serie A 2018, la cui prima tappa andrà in scena a Guadalajara, in Spagna, tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio. Sarà un’occasione importante per tanti atleti per guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma per i big della disciplina si tratta anche dell’ennesima occasione per testare la competitività crescente degli avversari in seguito all’introduzione del karate nel contesto a Cinque Cerchi.

L‘Italia si presenterà a Guadalajara con una folta pattuglia, ma non schiererà i suoi punti di riferimento, Luigi Busà e Sara Cardin, assenti al pari di tanti altri elementi di spicco del team azzurro. Dopo la delusione a Parigi in Premier League e l’exploit degli Europei giovanili, però, la squadra italiana ha bisogno di nuove conferme tra i Senior per dimostrare a se stessa e al mondo di non temere rivali e di poter disporre di tante frecce al proprio arco per la qualificazione olimpica.

La competizione si svilupperà secondo il seguente programma: le giornate di venerdì 9 e sabato 10 febbraio saranno dedicate alle eliminatorie e alle semifinali, mentre domenica 11 febbraio andranno in scena i ripescaggi e le finali. Per adesso non è prevista la copertura televisiva per le gare.

PROGRAMMA E ORARIO



Venerdì 9 febbraio

Ore 9.00-21.00: eliminatorie e semifinali

team kata M e F

-50 kg F, -55 kg F, -67 kg M

Sabato 10 febbraio

Ore 9.00-21.00: eliminatorie e semifinali

-60 kg M, -61 kg F, -68 kg F, -75 kg M, -84 kg M, +68 kg F, +84 kg M

Domenica 11 febbraio

Ore 9.00-15.00: ripescaggi e finali 3°-4° posto

Ore 15.00-18.00: finali 1°-2° posto













Foto: Fijlkam