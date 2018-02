Karate, Serie A 2018: Italia a secco di finali a Guadalajara, pochi azzurri accedono ai ripescaggi

Poca gloria per i colori azzurri a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018 di karate. Nessun italiano è riuscito a strappare il pass per la finale e sono decisamente pochi i rappresentanti del Bel Paese che hanno avuto accesso ai primi turni del tabellone dei ripescaggi. Nelle eliminatorie del kumite, si registra un’altra giornata tutt’altro che positiva per l’Italia. Nella categoria -50 kg Silvia Sassano è uscita al secondo turno contro la kazaka Zhangbyrbay, al pari di Elisa Zanardini, Erminia Perfetto e Valentina Tassin, mentre lo stop arriva al primo turno per Nicole Murabito, Martina Marino e Alessia Corsale Nei -55 kg Francesca Cavallaro, Giulia Vitali ed Eleonora Gregori sono state eliminate al primo incontro, mentre il disco rosso per Federica Riccardi è arrivato al secondo turno. Diletta Di Benedetto è uscita di scena contro la spagnola Silvia Sanz Martin-Villamuelas nella categoria -61 kg, in cui Nicole Forcella è arrivata fino alla finale di pool cedendo all’egiziana Ali Dahab e Nunzia Laezza prenderà parte domani al primo turno della pool di ripescaggio contro la russa Rodina. Nulla da fare anche per Alessandra Benedetto, che è uscita al secondo turno dei -68 kg, in cui sono uscite subito di scena Anastasiya Shumko, Emma Pecirep, Luana Rocchi e Marta Zippili.

La colombiana Torres ha imposto lo stop per hantei a Clio Ferracuti nella categoria +68 kg, mentre Linda Stasi, Alessia Coppola Neri e Alessia Este sono state eliminate al primo incontro. Non va meglio agli uomini, dato che nella categoria -60 kg sono usciti presto di scena Gianluca Tondini, Samuele Gentile, Giuseppe Alibrandi, Nicola Cavassi e Nazaro Di Fraia, mentre Leonardo Bertuccelli, Danilo Greco, Mattia Pampaloni e Giuseppe Izzo Costabile hanno vinto un combattimento, ma si sono fermati al secondo turno. Samuele Marchese e Giovanni Marino, dal canto loro, sono approdati fino al terzo turno. Danilo Greco, tuttavia, potrà giocarsi la pool di ripescaggio partendo dal primo turno contro il francese Johan Lopes. Nei -75 kg, Andrea Minardi è arrivato al terzo turno, Silvio Esposito, Sinisa Brocilovic e Rabii Jendoubi sono usciti al secondo turno, Alessandro Rizzuto, Andrea Ortenzi e Luca Casseri non sono andati oltre il primo incontro, mentre Alessandro Necci avrà la possibilità di giocarsi i ripescaggi contro l’ungherese Harspataki.

Nei -84 kg, invece, Giuseppe Tesoro, Niccolò Bini, Alessandro Gatto e Filippo Oretti sono usciti subito di scena, Raffaello Milanta è approdato fino al secondo turno, mentre Andrea Bartolomei e Lorenzo Marcelli sono stati eliminati al terzo incontro. Michele Martina, dal canto suo, ha vinto tre combattimenti prima di cedere contro l’ucraino Chobotar, poi finalista. Per Martina arriva così la chance dei ripescaggi, al pari di Niccolò Bini. Nei +84 kg, infine, Raoul Santarelli è approdato al terzo turno, cedendo al cospetto dell’ungherese Molnar, mentre Nico Armanelli si è fermato al secondo turno e Mattia Berta, Biagio Nettore e Federico Loro sono stati eliminati al primo incontro. Giuseppe Cartelli (-67 kg) e il team maschile del kata avranno l’opportunità di giocarsi i ripescaggi, magra consolazione per un gruppo che in questo avvio di 2018 sta facendo fatica ad inanellare risultati di prestigio.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Fijlkam