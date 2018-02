Karate, Campionati Italiani Kata 2018: Viviana Bottaro supera Sara Battaglia e conquista il titolo. Sul podio anche Terryana D’Onofrio e Carola Casale

Viviana Bottaro si conferma la più forte karateka azzurra nel kata. L’atleta delle Fiamme Oro ha rispettato il pronostico andando a vincere i Campionati Italiani di Kata che si sono svolti oggi ad Ostia, conquistando così il suo nono titolo tricolore. Bottaro ha superato in scioltezza tutte le avversarie fino alla finale, dove ha vinto per 5-0 contro Sara Battaglia, altra grande interprete di questa disciplina. Sul terzo gradino del podio salgono invece le due giovani stelle Terryana D’Onofrio e Carola Casale, che hanno superato rispettivamente Noemi Nicosanti per 4-1 e Serena D’Agnino per 5-0. Si completa così questo fine settimana di gare, che ieri aveva premiato Mattia Busato nel torneo maschile.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM