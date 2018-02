Judo, European Open 2018: medaglia di bronzo per Domenico Di Guida in Austria

Mentre le donne erano impegnate in quel di Ostia, la località austriaca di Oberwart ha ospitato in questo stesso fine settimana l’omologo European Open 2018 dedicato alle categorie maschili.

Se nella prima giornata di combattimenti l’Italia aveva conquistato tre medaglie di bronzo con Manuel Lombardo, Giovanni Esposito ed Augusto Meloni, quest’oggi è stato Domenico Di Guida a salire sul terzo gradino del podio nella categoria 90 kg. Il venticinquenne campano, che ha deciso lo scorso anno di passare alla divisione di peso inferiore, ha iniziato il proprio percorso con un waza-ari al golden score sull’ungherese Gábor Vér, imponendosi poi per ippon sul tedesco Dario Kurbjeweit Garcia. Ai quarti di finale, Di Guida ha subito un ippon per mano del giapponese Kosuke Mashiyama, ma ha poi saputo reagire con un ippon al golden score sul russo Said Emi Zhambekov ed un waza-ari sul georgiano Giorgi Papunashvili, vittoria che gli ha permesso di conquistare la sua prima medaglia di questo livello nella categoria 90 kg. Mashiyama ha invece raggiunto la finale, imponendosi sul rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, Mihail Marchitan. Da segnalare che Andrea Fusco e Lorenzo Rigano hanno chiuso rispettivamente quinto e settimo.

Non sono arrivate invece medaglie dalle altre categorie, nonostante i due settimi posti di Luca Ardizio (100 kg) e Vincenzo D’Arco (+100 kg). Le restanti medaglie d’oro sono andate al belga Sami Chouchi (81 kg), al georgiano Onise Saneblidze (100 kg) ed al suo connazionale Onise Bughadze (+100 kg).

Con quattro medaglie di bronzo all’attivo, l’Italia termina dunque al decimo posto nel medagliere del torneo, che ha visto l’Azerbaigian primeggiare davanti a Georgia e Giappone.

RISULTATI

-81 kg

1. CHOUCHI, Sami (BEL)

2. CHILARD, Nicolas (FRA)

3. GOMES TAVARES, Dimitri (FRA)

3. RESSEL, Dominic (GER)

5. GIGAURI, Giga (GEO)

5. TOTH, Benedek (HUN)

7. CONRAD, Hannes (GER)

7. SZABO, Frigyes (HUN)

-90 kg

1. MASHIYAMA, Kosuke (JPN)

2. MARCHITAN, Mihail (UAE)

3. DADASHOV, Firudin (AZE)

3. DI GUIDA, Domenico (ITA)

5. FUSCO, Andrea (ITA)

5. PAPUNASHVILI, Giorgi (GEO)

7. RIGANO, Lorenzo (ITA)

7. ZHAMBEKOV, Said Emi (RUS)

-100 kg

1. SANEBLIDZE, Onise (GEO)

2. HERBST, Daniel (GER)

3. ANSAH, Ferdinand (NED)

3. OZBETELASHVILI, David (GEO)

5. KOBENA, Koffi Kreme (CIV)

5. KOZYBAYEV, Adilkhan (KAZ)

7. ARDIZIO, Luca (ITA)

7. KUNSZABO, Luca (ROU)

+100 kg

1. BUGHADZE, Onise (GEO)

2. KAVTARADZE, Giorgi (GEO)

3. HEINLE, Sven (GER)

3. KAGAWA, Daigo (JPN)

5. BOBIKOV, Roman (RUS)

5. SADIKOVIC, Harun (BIH)

7. D ARCO, Vincenzo (ITA)

7. GAHRAMANOV, Shahin (AZE)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Azerbaijan (AZE) 2 1 2 0 2 2. Georgia (GEO) 2 1 1 3 0 3. Japan (JPN) 1 0 2 0 0 4. Austria (AUT) 1 0 0 0 0 4. Belgium (BEL) 1 0 0 0 0 6. France (FRA) 0 2 1 1 0 7. Germany (GER) 0 1 2 1 1 8. Russia (RUS) 0 1 0 1 2 9. United Arab Emirates (UAE) 0 1 0 0 0 10. Italy (ITA) 0 0 4 2 5 11. Morocco (MAR) 0 0 1 0 0 11. Netherlands (NED) 0 0 1 0 0

Foto: EJU