Italia-Inghilterra, Sei Nazioni 2018 domani (domenica 4 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

L’Italia è pronta per fare il proprio esordio nel Sei Nazioni 2018 di rugby: domenica 4 febbraio gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare l’Inghilterra nel primo incontro del prestigioso torneo continentale. La nostra Nazionale va a caccia di un’impresa contro i Campioni in carica, formazione che non siamo mai riusciti a battere nella nostra storia: Parisse e compagni devono letteralmente superarsi per riuscire ad avere la meglio sulla corazzata guidata da Jones, una formazione che sembra inscalfibile e che è atterrata nella capitale per dominare la partita e dare un chiaro segnale a tutti gli avversari nella corsa al titolo.

L’Italia deve invertire la rotta dopo i deludenti test match di novembre e ha bisogno di ritornare al successo nel Sei Nazioni dopo il cappotto della passata stagione: si cerca quantomeno una prestazione onorevole in vista dei prossimi impegni, i ragazzi di Conor O’Shea devono tirare fuori gli attributi e offrire ai 60mila spettatori dell’Olimpico uno spettacolo degno di nota.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Inghilterra, match valido per il Sei Nazioni 2018 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 4 FEBBRAIO:

16.00 Italia-Inghilterra













(foto Lorenzo Di Cola)