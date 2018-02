Calendario Serie A, tutte le partite della 23^ giornata (3-5 febbraio): gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Nel weekend del 3-5 febbraio torna in campo la Serie A 2018 con la 23^ giornata: entriamo nel vivo del girone di ritorno, si preannuncia un turno molto importante per la classifica generale. Napoli e Juventus proseguono la propria sfida per lo scudetto: questa volta ad aprire le danze saranno i bianconeri che domenica pomeriggio affronteranno il Sassuolo, i partenopei risponderanno nel posticipo serale affrontando il fanalino di coda Benevento nel derby campano. Sulla carta le due formazioni non dovrebbero avere particolari problemi ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Si infiamma invece la lotta per la Champions League: l’Inter giocherà l’anticipo serale contro il Crotone con l’obiettivo di tornare a quella vittoria che manca da tempo immemore, la Roma sarà impegnata nel lunch match sul campo del Verona, la Lazio replicherà lunedì sera contro il Genoa. Da tenere l’occhio il Milan contro l’Udinese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della 23^ giornata della Serie A (3-5 febbraio). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 3 FEBBRAIO:

18.00 Sampdoria-Torino

20.45 Inter-Crotone

DOMENICA 4 FEBBRAIO:

12.30 Verona-Roma

15.00 Cagliari-SPAL

15.00 Juventus-Sassuolo

15.00 Atalanta-Chievo

15.00 Bologna-Fiorentina

15.00 Udinese-Milan

20.45 Benevento-Napoli

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO:

20.45 Lazio-Genoa













