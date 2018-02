Hockey su ghiaccio, Euro Ice Hockey Challenge 2018: l’Italia comincia bene. Superata la Polonia 2-1

L’Italia inizia l’Euro Ice Hockey Challenge di Katowice così lo aveva finito, con una vittoria contro la Polonia. Una bella prova degli azzurri, che hanno vinto per 2-1 una partita combattuta e ben giocata.

l’Italia passa in vantaggio dopo 53 secondi di gioco con Alex Frei che recupera un disco e s’invola verso la porta polacca segnando indisturbato dopo aver messo a sedere il portiere avversario. Gli azzurri giocano e memoria e mettono in difficoltà la retroguardia avversaria che poi finisce per regalare 92 secondi di 5 contro 3. In doppia superiorità, dopo 14 minuti, arriva il 2-0. Thomas Larkin imposta dalla blu e trova sul lato sinistro della porta Anton Bernard che rilancia al volo dall’altra parte dello slot un pronto Viktor Schweitzer che non sbaglia al volo. Al 27′ occasione per la Polonia in contropiede con Jakub Witecki che si presenta davanti a De Filippo ma l’estremo azzurro non abbocca alle finte dell’avversario e respinge il disco con il corpo. Nel finale di secondo drittel la difesa azzurra lascia qualche varco di troppo agli avversari, ma è Larkin a distinguersi con alcuni interventi risolutivi che rilanciano poi l’azione dei compagni in attacco.

La Polonia comincia il terzo periodo con l’uomo in più e costruisce almeno due occasioni pericolose verso la gabbia di De Filippo, ma le conclusioni alla fine risultano imprecise. Anche l’Italia non conclude molto in fase di superiorità. I biancorossi cominciano a guadagnare metri di ghiaccio, mettendo pressione verso la gabbia italiana, dove De Filippo si salva in tuffo e chiude lo specchio con un pronto ritorno in porta sulla conclusione avversaria. Un minuto dopo è Kapica a difendere un disco con maestria, arrivando a pochi passi da De Filippo che prima respinge il tiro del numero 21 polacco, ma nulla può sulla ribattuta che vale l’1-2. L’Italia risponde subito con un’azione orchestrata da Traversa, pronto a servire Frei per un tiro su cui Murray chiude l’angolo di riflesso. Gli ultimi cinque minuti sono frenetici ma la difesa azzurra è encomiabile. Finisce 2-1 per l’Italia che inizia con una bella vittoria il suo cammino a Katowice.













Foto: Carola Semino