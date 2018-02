Rugby, Pro14 2018: Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari, arriva una prestigiosa affermazione esterna

Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri.

Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa vanno sul 3-0 grazie ad un piazzato di Ronaldson, ma non c’è neppure il tempo di esultare, che Giammarioli ribalta il punteggio schiacciando in meta. Canna trasforma per il 3-7. Proprio in chiusura di frazione il Connacht accorcia grazie ad un nuovo piazzato di Ronaldson, che manda le squadre al riposo sul 6-7.

Nella ripresa la meta di Di Giulio al 47′ dona nuova linfa alla franchigia italiana, che allunga: Canna fallisce la trasformazione e lo score resta sul 6-12, sotto la distanza di break. A mettere al sicuro il risultato ci pensa la meta di De Marchi al 65′, con la conversione di Canna che fa segnare il +13 alla formazione emiliana. I padroni di casa si riversano in avanti e passano al 75′ con Leader: Ronaldson però fallisce la trasformazione ed il Connacht resta a -8, sull’11-19. Non c’è più tempo per portare a casa il bonus difensivo, i bianconeri italiani centrano la quarta vittoria stagionale nel Pro 14.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it