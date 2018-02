Hockey su ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano cade contro Dornbirn. Si complica l’accesso ai playoff

La serie positiva dell’HCB Bolzano si è interrotta oggi sul ghiaccio di Dornbirn. La squadra biancorossa è caduta per 4 a 1, vedendo ridimensionate le ambizioni di playoff. Saranno le prime due del Qualification Round, infatti, a staccare il pass per la fase che porterà a giocarsi il titolo: in testa alla classifica ci sono proprio gli austriaci, ora a 22 punti, mentre le Foxes sono state superate al secondo posto dal Fehervar, a quota 15, a +2 su Bolzano. Al termine di questa fase mancano ancora tre partite e alla squadra italiana servono a questo punto tre vittorie (venerdì c’è proprio lo scontro diretto con gli ungheresi).

Dornbirn che è stato più cinico, soprattutto nello sfruttare i powerplay. Sono state due, infatti, le superiorità concretizzate dalla squadra di casa nel solo primo tempo, prima con il rebound di Dustin Sylvester, poi con la deviazione volante di Timmins sul tiro di Connelly. A inizio secondo tempo, poi, è arrivato il 3 a 0 ad opera di Arniel, sempre in superiorità. Powerplay che invece Bolzano non è riuscita a sfruttare e la differenza è stata tutta lì: solo in avvio di terzo drittel Austin Smith è riuscito finalmente a sbloccare le Foxes ma l’assedio finale non ha portato gli effetti sperati. Dornbirn è riuscita a difendersi con ordine e il portiere Rinne ha abbassato la saracinesca davanti alla sua porta. Nel finale, quindi, con il sesto uomo di movimento per i biancorossi, è arrivato il 4 a 1 con l’empty net goal di Brodie Reid.

I risultati del Qualification Round

Dornbirn – Bolzano 4-1

Villach – Fehervar 2-4

Graz – Znojmo 4-3 (OT)

La classifica

Dornbirn 22

Fehervar 15

Bolzano 13

Villach 11

Znojmo 9

Graz 6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook HC Bozen