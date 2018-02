Hockey ghiaccio, Olimpiadi PyeongChang 2018: l’OAR batte gli Stati Uniti e vola ai quarti. La Repubblica Ceca sorprende il Canada!

Giornata di verdetti nell’hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Oggi, infatti, si è concluso il gruppo B mentre si è disputata la seconda giornata del gruppo A.

Gli occhi erano tutti per il gruppo B e per lo scontro tra OAR e USA che ha stabilito il primato del raggruppamento. Partita attesa ma risoltasi con uno shutout a favore dei russi, che hanno così completato la rimonta al primo posto, e quindi alla qualificazione diretta ai quarti di finale, dopo il passo falso della prima giornata. Ad aprire le marcature è stato Nikolai Prokhorkin, che ha poi raddoppiato in apertura di secondo tempo. Il colpo di grazia alle ambizioni statunitensi lo ha dato poi Ilya Kovalchuk, a segno due volte nel giro di un minuto di gioco tra secondo e terzo tempo. Una bella dimostrazione di forza, per una delle favoritissime al titolo.

Si è risolto soltanto ai rigori lo scontro tra Slovenia e Slovacchia. Dopo l’equilibrio del primo tempo Blaz Gregoric e Anze Kuralt hanno approfittato della doppia superiorità firmando il 2-0, poi recuperato dagli slovacchi con le reti di Milos Bubela e Marcel Hascak. Il 2-2 ha resistito per tutto l’overtime, giocato sul filo del rasoio, fino alla conclusione agli shootout: la rete decisiva l’ha firmata Ziga Jeglic.

Grande sorpresa nel gruppo A. La Repubblica Ceca è riuscita a battere ai rigori il Canada, mettendo una seria ipoteca sul primo posto e quindi sulla qualificazione diretta ai quarti di finale. I cechi sono riusciti a rimontare il vantaggio iniziale di Mason Raymond (in superiorità) grazie alla rete di Dominik Kubalik. I canadesi sono riusciti a riportarsi avanti sfruttando con Rene Bourque un altro powerplay ma nel secondo tempo è arrivato il pari di Michal Jordan. La Repubblica Ceca è riuscita a resistere anche ad una doppia inferiorità, portando così l’incontro prima all’overtime e poi ai rigori, dove ha deciso la rete di Jan Kover. Un brutto colpo per i canadesi, che dovranno sperare di finire come migliore seconda per evitare gli spareggi.

Tutto facile per la Svizzera, invece, che ha sconfitto nettamente la Corea del Sud per 8-0. Un incontro mai in discussione, con Pius Suter sugli scudi, autore di una tripletta. Le altre reti, invece, portano le firme di Enzo Corvi, Denis Hollenstein, Reto Schaeppi, Felicien Du Bois e Thomas Rufenacht. La Corea del Sud è già eliminata, mentre gli elvetici potranno giocarsi addirittura il primo posto: servirà battere la Repubblica Ceca e sperare nel miracolo dei padroni di casa contro il Canada.

