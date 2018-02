Hockey ghiaccio, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti i convocati e l’elenco completo delle squadre. Il numero di iscritti per Nazione

Manca pochissimo al via delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 febbraio con la cerimonia d’apertura. Il giorno dopo inizierà il torneo femminile di hockey su ghiaccio, seguito pochi giorni dopo da quello maschile. Nel primo caso sono otto le Nazioni iscritte, nel secondo dodici. Saranno due tornei avvincenti: caccia aperta al Canada, detentore del titolo sia maschile che femminile. La grande novità quest’anno è l’assenza dei giocatori della NHL, oltre alla presenza del team olimpico, composto dagli atleti russi che hanno ottenuto il via libera dalla KHL. La Corea, invece, ha formato un team unico al femminile.

I convocati e l’elenco degli iscritti a PyeongChang 2018 per l’hockey su ghiaccio maschile

CANADA 25

Gilbert Brule

Rebe Bourque

Andrew Ebbett

Stefan Elliott

Chay Genoway

Cody Goloubef

Marc-Andre Gragnani

Quinton Howden

Chris Kelly

Rob Klinkhammer

Brandon Kozun

Maxim Lapierre

Chris Lee

Maxim Noreau

Erik O’Dell

Justin Peters

Kevin Poulin

Mason Raymond

Mat Robinson

Derek Roy

Ben Scrivens

Karl Stollery

Christian Thomas

Linden Vey

Wojciech Wolski

COREA DEL SUD 25

Ahn Jin Hui

Cho Hyung Gon

Cho Minho

Dalton Matt

Jeon Jungwoo

Kim Kisung

Kim Sangwook

Kim Won Jun

Kim Wonjung

Lee Don Ku

Lee Young Jun

Oh Hyonho

Park Jin Kyu

Park Kye Hoon

Park Sungje

Park Woosang

Plante Alex

Radunske Brock

Regan Eric

Seo Yeongjun

Shin Sanghoon

Shin Sangwoo

Swift Michael

Testwuide Mike

Young Bryan William

FINLANDIA 25

Marko Anttila

Jonas Enlund

Teemu Hartikainen

Miro Heiskanen

Juuso Hietanen

Julius Junttila

Joonas Kemppainen

Tommi Kivisto

Mika Koivisto

Petri Kontiola

Mikko Koskinen

Jarno Koskiranta

Lasse Kukkonen

Jani Lajunen

Mikko Lehtonen

Sami Lepisto

Sakari Manninen

Juha Metsola

Atte Ohtamaa

Oscar Osala

Jukka Peltola

Mika Pyorala

Karri Ramo

Veli-Matti Savinainen

Eeli Tolvanen

GERMANIA 27

Sinan Akdag

Danny Aus Den Birken

Daryl Boyle

Yasin Ehliz

Christian Ehrhoff

Dennis Endras

Gerrit Fauser

Marcel Goc

Patrick Hager

Frank Hordler

Dominik Kahun

Marcus Kink

Bjorn Krupp

Brooks Macek

Frank Mauer

Jonas Muller

Moritz Muller

Marcel Noebels

Leonard Pfoderl

Timo Pielmeier

Matthias Plachta

Patrick Reimer

Felix Schutz

Yannick Seidenberg

David Wolf

NORVEGIA 25

Anders Bastianen

Alexander Bonsaksen

Stefan Espeland

Kristian Forsberg

Lars Haugen

Henrik Haukeland

Ludvig Hoff

Henrik Holm

Jonas Holos

Tommy Kristianen

Johannes Johannesen

Erlend Lesund

Mattias Norstebo

Henrik Odegaard

Ken Andre Olimb

Matthias Olimb

Alexander Reichenberg

Niklas Roest

Mats Rosseli Olsen

Martin Roymark

Eirik Salsten

Daniel Sorvik

Patrick Thoresen

Steffen Thoresen

Matthias Trettenes

OAR 25

Sergei Andronov

Alexander Barabanov

Pavel Datsyuk

Vladislav Gavrikov

Mikhail Grigorenko

Nikita Gusev

Ilya Kablukov

Sergei Kalinin

Kirill Kaprizov

Dinar Khafizullin

Bogdan Kiselevich

Vasili Koshechkin

Ilya Kovalchuk

Alexei Marchenko

Sergei Mozyakin

Nikita Nesterov

Nikolai Prokhorkin

Igor Shestyorkin

Vadim Shipachyov

Sergei Shirokov

Ilya Sorokin

Ivan Telegin

Vyacheslav Voinov

Artyom Zub

Andrei Zubarev

REPUBBLICA CECA 25

Patrik Bartosak

Michal Birner

Roman Cervenka

Martin Erat

Pavel Francouz

Dominik Furch

Milan Gulas

Roman Horak

Michal Jordan

Jan Kolar

Petr Koukal

Jan Kovar

Dominik Kubalik

Tomas Kundratek

Tomas Mertl

Vojtec Mozik

Jakub Nakladal

Ondrej Nemec

Adam Polasek

Lukas Radil

Michal Repik

Jiri Sekac

Ondrej Vitasek

Michal Vondrka

Tomas Zohorna

SLOVACCHIA 25

Martin Bakos

Ivan Baranka

Milos Bubela

Michal Cajkovsky

Peter Ceresnak

Lukas Cingel

Marek Daloga

Dominik Granak

Marcel Hascak

Marek Hovorka

Branislav Konrad

Michal Kristof

Andrej Kudrna

Jan Laco

Patrik Lamper

Tomas Marcinko

Juraj Mikus

Ladislav Nagy

Peter Olvecky

Matej Paulovic

Patrik Rybar

Tomas Starosta

Matus Sukel

Tomas Surovy

Juraj Valach

SLOVENIA 25

Bostjan Golicic

Luka Gracnar

Blaz Gregorc

Andrej Hebar

Ziga Jeglic

Sabahudin Kovacevic

Ales Kranjic

Gasper Kroselj

Anze Kuralt

Jan Mursak

Ales Music

Ken Ograjensek

Ziga Pance

Ziga Pavlin

Matija Pintaric

Matic Podlipnik

Jurij Repe

Mitja Robar

David Rodman

Marcel Rodman

Robert Sabolic

Rok Ticar

Jan Urbas

Miha Verlic

Luka Vidmar

SVEZIA 25

Dick Axelsson

Jonas Anhelov

Alexander Bergstrom

Simon Bertilsson

Rasmus Dahlin

Jhonas Enroth

Dennis Everberg

Viktor Fasth

Johan Fransson

Erik Gustafsson

Magnus Hellberg

Patrik Hersley

Carl Klingberg

Staffan Kronwall

Anton Lander

Par Lindholm

Joakim Lindstrom

Joel Lundqvist

Oscar Moller

John Norman

Linus Omark

Fredrik Pettersson

Viktor Stalberg

Mikael Wikstrand

Patrik Zackrisson

SVIZZERA 25

Cody Almond

Andres Ambuhl

Eric Blum

Simon Bodenmann

Enzo Corvi

Raphael Diaz

Felicien Du Bois

Philippe Furrer

Patrik Geering

Leonardo Genoni

Gaetan Haas

Fabrice Herzog

Jonas Hiller

Gregory Hofmann

Denis Hollenstein

Romain Loeffel

Simon Moser

Vincent Praplan

Thomas Rufenacht

Reto Schappi

Tristan Scherwey

Dominik Schlumpf

Tobias Stephan

Pius Suter

Ramon Undersander

USA 25

Mark Arcobello

Chad Billins

Jonathon Blum

Will Borgen

Chris Bourque

Bobby Butler

Ryan Donato

Matt Gilroy

Brian Gionta

Jordan Greenway

Ryan Gunderson

Chad Kolarik

David Leggio

Broc Little

Brandon Maxwell

John McCarthy

Brian O’Neill

Garrett Roe

Bobby Sanguinetti

Jim Slater

Ryan Stoa

Troy Terry

Noah Welch

James Wisniewski

Ryan Zapolski

I convocati e l’elenco degli iscritti a PyeongChang 2018 per l’hockey femminile

CANADA 23

Meghan Agosta

Bailey Bram

Emily Clarke

Melodie Daoust

Ann-Renee Desbiens

Renata Fast

Laura Fortino

Haley Irwin

Rebecca Johnston

Genevieve Lacasse

Brigitte Lacquette

Jocelyne Larocque

Brianne Jenner

Meaghan Mikkelson

Sarah Nurse

Marie-Philip Poulin

Lauriane Rougeau

Jillian Saulnier

Natalie Spooner

Laura Stacey

Shannon Szabados

Blayre Turnbull

Jennifer Wakefield

COREA 34

Cho Mihwan

Choe Jong Hui

Choe Un Gyong

Choi Jiyeon

Eom Suyeon

Griffin Randi

Han Dohee

Han Soojin

Hwang Chung Gum

Hwang Sol Gyong

Im Danielle

Jin Ok

Jo Su Sie

Jong Su Hyon

Jung Siyun

Kim Heewon

Kim Hyang Mi

Kim Selin

Kim Un hyang

Kim Un Jong

Knowles Genevieve Kim

Ko Hyein

Lee Eunji

Lee Jingyu

Lee Yeon Jeong

Park Caroline Nancy

Park Chaelin

Park Jongah

Park Ye Eun

Park Yoonjung

Ri Pom

Ryo Song Hui

Ryu Su Jong

Shin So Jung

FINLANDIA 24

Sanni Hakala

Teemu Hartikainen

Jenni Hiirikoski

Venla Hovi

Mira Jalosuo

Michelle Karvinen

Rosa Lindstedt

Petra Nieminen

Tanja Niskanen

Emma Nuutinen

Isa Rahunen

Meeri Raisanen

Annina Rajahuhta

Noora Raty

Saila Saari

Sara Sakkinen

Ronja Savolainen

Evelina Suonpaa

Susanna Tapani

Noora Tulus

Minnamari Tuominen

Riikka Valila

Linda Valimaki

Ella Viitasuo

GIAPPONE 23

Yurie Adachi

Moeko Fujimoto

Nana Fujimoto

Mika Hori

Akane Hosoyamada

Tomomi Iwahara

Shiori Koike

Mai Kondo

Akane Konishi

Hanae Kubo

Ami Nakamura

Shoko Ono

Chiho Osawa

Aoi Shiga

Mio Shishiuchi

Sena Suzuki

Suzuka Taka

Aina Takeuchi

Naho Terashima

Ayaka Toko

Haruka Toko

Haruna Yoneyama

Rui Ukita

OAR 23

Nadezhda Aleksandrova

Maria Batalova

Lyudmila Belyakova

Anastasia Chistyakova

Yelena Dergachyova

Yevgenia Dyupina

Liana Ganeyeva

Angelina Goncharenko

Fanuza Kadirova

Diana Kanayeva

Viktoria Kulishova

Yekaterina Lobova

Nadezhda Morozova

Yekaterina Nikolayeva

Valeria Pavlova

Nina Pirogova

Anna Shokhina

Alevtina Shtaryova

Yekaterina Smolina

Olga Sosina

Alyona Starovoitiva

Valeria Tarakanova

Svetlata Tkachyova

SVIZZERA 23

Janine Alder

Tess Allemann

Livia Altmann

Laura Benz

Sara Benz

Andrea Brandli

Nicole Bullo

Sarah Forster

Nicole Gass

Christine Meier

Alina Muller

Evelina Raselli

Lisa Ruedi

Dominique Ruegg

Florence Schelling

Shannon Sigrist

Phoebe Staenz

Lara Stalder

Isabel Waidacher

Monika Waidacher

Nina Waidacher

Stefanie Wetli

Sabrina Zollinger

SVEZIA 23

Emmy Alasalmi

Sarah Berglind

Anna Borgqvist

Olivia Carlsson

Johanna Fallman

Erika Grahm

Sara Grahn

Sara Hjalmarsson

Lisa Johansson

Sabina Kuller

Maria Lindh

Elin Lundberg

Minatsu Murase

Emma Nordin

Maja Nylen Persson

Johanna Olofsson

Hannah Olsson

Fanny Rask

Emilia Ramboldt

Rebecca Stenberg

Annie Svedin

Erica Uden Johansson

Pernilla Winberg

USA 23

Cayla Barnes

Kacey Bellamy

Hannah Brandt

Danielle Cameranesi

Kendall Coyne

Brianna Decker

Meghan Duggan

Kali Flanagan

Nicole Hensley

Megan Keller

Amanda Kessel

Hilary Knight

Jocelyne Lamoureux

Monique Lamoureux-Morando

Gigi Marvin

Sidney Morin

Kelly Pannek

Amanda Pelkey

Emily Pfalzer

Alex Rigsby

Madeline Rooney

Haley Skarupa

Lee Stecklein

