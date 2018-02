Calcio a 5, Europei 2018: Portogallo-Azerbaijan 8-1, lusitani devastanti e Ricardinho magico! Sfida contro la Russia in semifinale

Un Portogallo semplicemente devastante all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) nel penultimo quarto di finale degli Europei di calcio a 5. I lusitani contro l’Azerbaijan hanno ottenuto il successo più largo della loro storia in questa competizione: un 8-1 che non ammette repliche e fa volare la formazione di Jorge Braz in semifinale dove l’8 febbraio sarà super sfida alla Russia. Ricardinho miglior realizzatore di sempre con 21 segnature.

Nel primo tempo la partenza degli azeri sembra confortante, grande pressing e dopo appena 54″ arriva la marcatura di Everton Cardoso sul cui sinistro André Sousa non è certo irreprensibile. Un gol che sveglia i portoghesi: è Ricardinho ad ispirare con una palla filtrante Pedro Cary che salta Huseynli in uscita, centrando il montante ma sulla respinta il n.6 ribadisce in rete al 2’05”. Da quel momento c’è solo una squadra in campo ed è sempre Cary, sugli sviluppi di un calcio piazzato ad infilare il portiere azero con una conclusione ad incrociare micidiale. Lo show degli uomini di Braz prosegue al 9’40” quando Pany Varela recupera un pallone in mezzo al campo e con una puntata di sinistro supera l’estremo difensore avversario. Si accende poi “O Mágico” Ricardinho e nonostante la contrapposizione di tre uomini davanti a sé il suo sinistro trova l’incrocio al 10’31“. La festa del gol continua e, approfittando della tattica azera con portiere di movimento, il n.10 del Portogallo, sul lancio lungo, si toglie anche lo sfizio del gol di testa al 19’32”. 5-1 e match in ghiaccio nella prima frazione.

Nella ripresa è pura accademia e con l’Azerbaijan sbilanciato in avanti arrivano altri gol firmati da Bruno Coelho al 24’09” e dal fenomenale fantasista che realizza in un azione di contropiede al 25’31” e con un tiro da distanza siderale al 31’15” sfruttando l’assenza del portiere tra i pali. Un vero e proprio dominio!

